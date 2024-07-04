Правительство Эстонии усиливают давление на Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата. В руководстве страны ожидают от Церкви «конкретных шагов» по выходу из состава Русской Православной Церкви. Новое рассмотрение данного вопроса между властями и ЭПЦ МП запланировано на июль, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт ERR.EE.

Советник по религиозным вопросам МВД Эстонии Ринго Рингвеэ заявил 2 июля, что пока Эстонская Православная Церковь не приняла никакого решения по вопросу религиозного подчинения, но следующая встреча с представителями Церкви состоится в июле, и на ней позиция Церкви должна быть ясна.

В свою очередь, в Эстонской Церкви заявляют, что пока не нашли подходящего для правительства Эстонии решения.

«В настоящее время этот процесс продолжается, и мы не можем дать однозначного ответа, что к чему-то пришли. Мы занимаемся вопросами, касающимися нашего Устава, общаемся с представителями Патриархата. Было мнение, что во второй половине июля мы встретимся с представителями министерства. Мы все хотим, чтобы всё происходило в соответствии с нормами права. Такие процессы не происходят за один день или за одну неделю», — сказал викарий Таллиннской епархии епископ Тартуский Даниил.

Архиерей добавил, что Церковь не может поддаваться политическим изменениям в мире и выразил убеждение, что ЭПЦ МП не может менять свой статус каждый раз, когда кто-нибудь в России будет принимать непопулярные политические решения.

«Сегодня скажем, что один человек был неправ. Я перешёл под каноническое руководство другого. Завтра другой человек ошибается, и что я должен искать третьего? Так в Церкви никогда не было, и я бы очень хотел, чтобы так не было и сейчас в результате вмешательства государства. В политике мы видим, что люди меняются, правительства меняются, партии меняются — всё это происходит очень быстро. В Церкви мы ожидаем несколько иного подхода», — сказал епископ Даниил.

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