Сегодня мы вспоминаем дважды Героя Советского Союза летчика С.П.Супруна, павшего в этот день 1941 года.

Он родился 20 июля 1907 года на Украине в селе Речки. Окончив школу младших авиационных специалистов и военную школу пилотов с 1931 г. служил летчиком-испытателем. В 1939−40 гг. Супрун находился в Китае, где командовал группой истребителей, которая прикрывала важные объекты от налетов японской авиации. В воздушных боях сбил 6 самолетов противника. За успешное выполнение правительственного задания и проявленное при этом мужество и героизм в 1940 г. Супруну было присвоено звание Героя Советского Союза.

После возвращения из Китая в январе 1940 г. Супрун работал в НИИ ВВС, где испытывал новые истребители И-21, И-26 (Як-1), МиГ-1, ЛаГГ-1 (всего освоил 140 типов самолетов). В марте 1940 г. он был членом советской комиссии, посетившей авиастроительные фирмы Германии, встречался с Э. Хейнкелем и В.Мессершмиттом. Немецкий авиаконструктор Хейнкель позже вспоминал: «Это был высокий, статный мужчина. Перед первым полетом на Хе-100, самом скоростном из всех самолетов, на которых он когда-либо летал, он имел десятиминутную консультацию с одним из моих лучших летчиков-испытателей. Затем он поднял машину в воздух и стал швырять ее по небу, выполняя такие фигуры, что мои летчики почти онемели от удивления». Немецкие пилоты признались, что в этом вылете они впервые увидели такие высокие летно-технические возможности их самолета.

С началом Великой Отечественной, войны подполковник Супрун командовал авиационным полком, сформированным из летчиков-испытателей, который с июня 1941 г. участвовал в боях на Западном фронте как истребительный авиационный полк особого назначения. В первом же бою 1 июля Супрун сбил вражеский самолет-разведчик. Вечером вылетел во второй раз, уничтожив еще один вражеский самолет. Лишь за 2 и 3 июля летчики полка под его командованием сбили 8 самолетов противника, нанесли штурмовой удар по переправе через Березину и по вражескому аэродрому, на котором сожгли 17 самолетов, склады с горючим и боеприпасами.

Супрун участвовал во многих боевых вылетах полка, неоднократно вступая в бой с превосходящими силами противника. 4 июля 1941 г., совершая четвертый за день вылет, летчик в одиночку вступил в бой против шести немецких истребителей, но был сбит, успев уничтожить одну из вражеских машин. Опытному пилоту удалось посадить горящий самолет на поляне у опушки леса, но из кабины он выбраться не успел — самолет взорвался. Местные жители пытались помочь пилоту, но безжалостное пламя не выпустило его из своего плена. В синей дымящейся гимнастерке он неподвижно сидел в открытой кабине, пальцы левой руки сжимали рычаг управления. Возле обугленной, спекшейся раны на груди мерцала звезда героя. За этот подвиг, а также за умелое руководство полком при отражении атак авиации противника Супрун был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

Русская линия