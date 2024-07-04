3 июля 2024 года в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского парада семьи в День семьи, любви и верности. Парад пройдет 8 июля. В нём примут участие представители более ста городов, сообщает Патриархия.Ru.

«В последнее время наш оргкомитет работает практически круглосуточно. Более 100 городов уже подтвердили свое участие в Параде семьи, но каждый день к нам поступают новые заявки от других городов и регионов. Новые регионы очень хотят проводить у себя Парад семьи, но сейчас это опасно, поэтому массовые шествия там не проходят, но в регионах устраивают другие мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности», — рассказал в ходе пресс-конференции координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Васильев.

Всероссийский парад семьи проходит в рамках объявленного президентом страны Года семьи и посвящен государственному празднику — Дню семьи, любви и верности, приуроченному ко дню памяти (8 июля) благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому этот день стал государственным праздником.

Всероссийский парад семьи направлен в первую очередь на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей.

«Каждый Парад семьи начнется с молебна Петру и Февронии Муромским. В каждом регионе определен участок, по которому пойдут семьи. Завершится он сценическим представлением для семей. Когда ты видишь большое количество людей, цель которых — жизнь друг в друге, это помогает через их пример принести этот образ в свой дом. Наши семьи готовы поделиться самым дорогим, что у нас есть, — своей любовью и радостью», — отметил президент национальной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

В 2024 году участниками масштабного шествия станут родители вместе с детьми, бабушками и дедушками — несколько поколений разных семей, которые выступают за традиционные семейные ценности.

«Челябинская область второй год поддерживает Всероссийский парад семьи. Центральное шествие состоится в Челябинске от памятника Курчатову до главной сцены парка Гагарина. Мы постараемся привлечь как можно больше людей для участия в параде. Когда люди осознают центральную идею и поймут смысл этого мероприятия, Всероссийский парад семьи будет сравним по масштабу с шествием „Бессмертный полк“», — подчеркнула член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

Поддержку Всероссийскому параду семьи оказывают общественные, семейные, многодетные, спортивные организации, государственная власть на разных уровнях и Русская Православная Церковь.

«Мы должны защищать семью, ярко показывая семьи на Всероссийском параде семьи 8 июля, потому что любовь — это то, что способно объединить общество, в то время, когда деструктивные силы пытаются его разъединить. А кто как не семья является местом, где любовь буквально воспроизводится. Поэтому по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всей России митрополиями, епархиями, викариатствами и приходами активно оказывается всевозможная поддержка Всероссийскому параду семьи в День семьи, любви и верности», — отметил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов.

В программе Всероссийского парада семьи — выступления аниматоров, праздничные концерты и чествование многодетных семей. На интерактивных площадках гости праздника смогут присоединиться к традиционным русским танцам и песням, угоститься чаем из самовара, поучаствовать в спортивных играх, эстафетах, а также посетить мастер-классы по рисунку.

Программа мероприятий в Москве:

17.30 — сбор участников (Место сбора — ВДНХ, Северная петля); работа аниматоров;

18.30 — Парад семьи (праздничное семейное шествие по парку ВДНХ);

19.00−19.40 — концерт (чествование семей, выступление профессиональных артистов и коллективов, блогеров);

19.40−21.00 — работа интерактивных площадок.

Более подробная информация о Всероссийском параде семьи размещена в Telegram-канале, посвященном мероприятию.

Русская линия