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Сводка новостей от 11 июня 2024

Епархиальный совет Черкасской епархии УПЦ обсудил шаги по недопущению силового захвата храмов епархии
По данным священнослужителей, украинские раскольники готовят новую волну нападений на храмы и верующих…

Митрополит Черкасский Феодосий9 июня 2024 года в помещении Епархиального управления Черкасской епархии Украинской Православной Церкви состоялось заседание Епархиального совета, которое возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Во время собрания присутствующие обсуждали способы защиты и противодействия попыткам будущих захватов храмов УПЦ на территории епархии, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой официальный сайт Черкасской епархии УПЦ.

«Первым вопросом в повестке дня стало обсуждение потенциальных рисков рейдерских захватов городских храмов. Как стало известно, рейдерами готовится схема юридического обжалования прав собственности на храмы, законно принадлежащие Черкасской епархии, ввиду „ненадлежащего оформления“ в свое время строительства этих храмов покойным руководителем епархии митрополитом Софронием», — говорится в сообщении епархии.

«Также обсуждалась информация о принудительном сборе некими лицами подписей у работников бюджетных организаций и обслуживаемых ими пенсионеров под фиктивным „Протоколом“ об их якобы принадлежности к религиозной общине Черкасского кафедрального собора. Такие действия нельзя расценивать иначе, как очередная попытка внедрения известной рейдерской схемы незаконной подделки церковных документов. В связи с этим юристами Черкасской епархии будет инициировано следствие и уголовное производство по данному факту с последующим привлечением виновных лиц к уголовной ответственности по соответствующей статье УК Украины», — заявили в Черкасской епархии.

6 июня 2024 года под стенами Сосновского районного суда Черкасс сторонники «ПЦУ» устроили «акцию» протеста во время очередного судебного заседания по делу митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Во время протестов раскольники нанесли физические увечья верующим Украинской Православной Церкви, пришедшим к суду для поддержки своего правящего архиерея. В результате агрессивных действий со стороны сторонников «ПЦУ», была сломана рука местной прихожанке — иконописице и архитектору кафедрального собора УПЦ Черкасс.

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Епархиальный совет Черкасской епархии УПЦ обсудил шаги по недопущению силового захвата храмов епархии
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