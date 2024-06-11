10 июня 2024 года у здания Администрации Перми состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной 200-летию посещения столицы Прикамья Императором Александром I. Памятная доска украсила историческое здание Губернской казенной палаты со стороны улицы Сибирской, сообщает сайт Пермской епархии.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Пермской митрополии митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, глава Перми Эдуард Соснин, а также участники VI Ежегодных Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых».

Глава Пермской митрополии в своем слове, по случаю открытия мемориала, отметил:

«Сегодняшнее событие восполняет те исторические пробелы, которые возникали на протяжении многих десятилетий XX века в истории нашей страны. Очень многое для нас, жителей Прикамья, связано с посещением Перми Императором Александром I, это и открытие школ, больниц, освящение храмов.

Мы должны с благодарностью относиться к благим деяниям правителей государства Российского, которые приложили немало усилий для того, чтобы наша страна развивалась и укрепляла свой суверенитет. Мы должны бережно хранить память о них для будущих поколений.

Считаю, что сегодняшнее событие очень важно для нашего города, оно делает нас причастными истории нашей страны, истории Пермского края.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в установлении памятной доски, которая будет служить напоминанием о нашем богатом историческом наследии".

После произнесения торжественных слов, почетные гости возложили цветы к памятному монументу.

Русская линия