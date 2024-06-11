В Москве пройдёт конференция «Святоотеческое наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского в истории и современности»
Организатором конференции выступает Издательский Совет Русской Православной Церкви…
19 июня 2024 года в Издательском совете Русской Православной Церкви пройдет научная конференция «Святоотеческое наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского в истории и современности», сообщает сайт Издательского совета Московской Патриархии.
В рамках работы конференции исследовательскому сообществу предлагается обсудить следующую тему: «Святитель Феофан и богословская наука XIX в.».
Основные цели и задачи конференции — показать и проанализировать значение духовного подвига, богословского и педагогического наследия святителя Феофана, а также современных ему подвижников и церковных ученых для современной Церковной науки.
В работе конференции примут участие архиереи Русской Православной Церкви, члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, и другие представители церковной и светской академической науки: богословы, патрологи, историки, филологи, текстологи, педагоги, архивисты, профессора, преподаватели и ученые-исследователи из Московской духовной академии и семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, Тамбовской, Рязанской, Екатеринодарской и Калужской духовных семинарий, Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.
Место проведения конференции — актовый зал Издательского совета Русской Православной Церкви.
Начало пленарного заседания в 10.00.
Работа конференции будет освещаться в общецерковных и епархиальных, а также в специальных и региональных средствах массовой информации.
Пресс-релиз и программа проведения научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника — в истории и современности», подготовительные материалы и информация о ее работе, а также доклады, сделанные в ходе ее проведения, будут доступны на сайтах Издательского совета Русской Православной Церкви izdatsovet.ru, и Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Адрес электронной почты для связи по вопросам подготовки докладов: feofan301@list.ru. Телефон: 8−495−545−58−11, добавочный 241.
В Москве пройдёт конференция «Святоотеческое наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского в истории и современности» Организатором конференции выступает Издательский Совет Русской Православной Церкви...