В Москве пройдёт конференция «Святоотеческое наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского в истории и современности»

19 июня 2024 года в Издательском совете Русской Православной Церкви пройдет научная конференция «Святоотеческое наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского в истории и современности», сообщает сайт Издательского совета Московской Патриархии.

В рамках работы конференции исследовательскому сообществу предлагается обсудить следующую тему: «Святитель Феофан и богословская наука XIX в.».

Основные цели и задачи конференции — показать и проанализировать значение духовного подвига, богословского и педагогического наследия святителя Феофана, а также современных ему подвижников и церковных ученых для современной Церковной науки.

В работе конференции примут участие архиереи Русской Православной Церкви, члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, и другие представители церковной и светской академической науки: богословы, патрологи, историки, филологи, текстологи, педагоги, архивисты, профессора, преподаватели и ученые-исследователи из Московской духовной академии и семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, Тамбовской, Рязанской, Екатеринодарской и Калужской духовных семинарий, Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Место проведения конференции — актовый зал Издательского совета Русской Православной Церкви.

Начало пленарного заседания в 10.00.

Работа конференции будет освещаться в общецерковных и епархиальных, а также в специальных и региональных средствах массовой информации.

Пресс-релиз и программа проведения научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника — в истории и современности», подготовительные материалы и информация о ее работе, а также доклады, сделанные в ходе ее проведения, будут доступны на сайтах Издательского совета Русской Православной Церкви izdatsovet.ru, и Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Адрес электронной почты для связи по вопросам подготовки докладов: feofan301@list.ru. Телефон: 8−495−545−58−11, добавочный 241.

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