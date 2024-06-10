Иерей Федор Лукьянов: Когда в России «абортариев» в разы больше, чем организаций по вспоможению при рождении ребёнка, говорить об эффективности демографической политики не приходится

В России сегодня действует большое количество факторов, включая положения нормативно-правовых актов, которые тормозят эффективную реализацию демографической политики государства. Об этом 6 июня 2024 года в палате регионов заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на круглом столе в Совфеде «Демографическая безопасность как приоритетное направление государственной политики», сообщает «Парламентская газета».

Священник сообщил, что на сегодня 36 регионов России поддержали инициативу Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла по ограничению абортов. В частности, в десяти регионах приняты законы «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории субъекта РФ», ещё в 10 регионах запрещены аборты в частных клиниках. При этом отец Федор рассказал об исследовании, которое было проведено возглавляемой им Патриаршей комиссией по 774 частным медицинским организациям в России на соблюдение регламента проведения абортов.

В частности, выявлено, что в 95 процентах таких клиник не предлагалась профилактическая консультация психолога, в 75 процентах исследуемых киник аборт готовы были сделать в день обращения или на следующий день после него, игнорируя правило «недели тишины».

Священник также обратил внимание, что во многих регионах России количество клиник, имеющих разрешение делать аборт, в разы выше, чем организации по вспоможению при рождении ребенка, — при таком положении, по его словам, сложно говорить об эффективности демографической политики.

В связи с этим иерей Федор Лукьянов предложил провести экспертизу нормативно-правовых актов в России, которые, уверен он, «должны оцениваться на демографическую безопасность», включая оценку последствий от действия того или иного НПА. При этом оценка актов должна проводиться по трем базовым критериям — суверенность, семейно-демографическая целесообразность и нравственная составляющая.

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