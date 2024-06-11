Сегодня, в день падения Константинополя и в день рождения Царевны-Мученицы Татианы, мы вспоминаем церковного историка-монархиста Н.Д.Тальберга…

29 мая 1453 г. после почти двухмесячной осады под натиском турок пал Второй Рим, который на Руси называли Царьградом. Осада великого города началась 7 апреля, 18-го турки пошли на приступ, но атака была отбита с большими для них потерями. 21 апреля султан Мехмед приказал по суше перетащить 80 своих кораблей в Золотой Рог.

Для этого турки за одну ночь соорудили дощатый настил и перетащили корабли из Мраморного моря в бухту. Генуэзцы, которые могли воспрепятствовать этому, предали греков. Накануне последнего штурма султан предложил Императору Константину XII Палеологу сдаться, обещая выпустить защитников живыми из города. Император ответил наглому варвару: «Если ты желаешь, подобно отцам твоим, жить в мире с нами — благодарение Богу. Владей же несправедливо похищенными у нас укреплениями и землей, — мы признаем это справедливым; отстригай и дани, — такие, какие по нашей силе мы можем ежегодно дать тебе, — и уйди в мире. А отдать тебе город не в моей власти, да и не во власти обитающих в нем. Ибо по общему нашему решению все мы добровольно умрем и не пощадим жизни нашей».

Последний штурм турки начали 27 мая. Это было воскресенье, 1-я Неделя по Пятидесятнице, когда празднуется память Всех святых. Кровопролитное сражение продолжалось днем и ночью. 28 мая в первый день Петрова поста Император Константин собрал военный совет, на котором призвал всех быть достойными славы Константина Великого и не допустить осквернения варварами христианских святынь. Император и многие воины причастились Святых Таин и надели лучшие одежды, готовясь к смерти. Защитники города просили друг у друга прощения, готовясь предстать перед Господом. Султан Мехмед же 28 мая объехал войска и пообещал на три дня отдать им Константинополь на разграбление. Это вызвало прилив энтузиазма у турок. В полночь они пошли на приступ.

Силы защитников таяли. Император Константин, сражавшийся как рядовой воин в самой гуще битвы, погиб. Столица мира пала.

Султан Мехмед, как и обещал, отдал город на три дня на разграбление своим головорезам. Потоки крови на улицах доставали до колен, а в Золотом Роге из-за тел не было видно воды.

В православной традиции главную причину падения Константинополя видели в отступничестве от Православия, выразившемся в подписании Флорентийской унии. Второй Рим пал в ереси. Надеясь на военную помощь Папы, Император разрешил кардиналу Исидору совершить 12 декабря 1452 г. в храме св. Софии литургию по католическому обряду. Это вызвало бурю негодования со стороны православных горожан, которые в гневе кричали: «Не нужно нам ни помощи латинян, ни единения с ними!» Как и следовало ожидать, помощь с Запада не пришла.

Падение Второго Рима привело к возвышению Москвы. Русскому государству Господь судил стать Третьим и, по пророчеству старца Филофея, последним Римом («яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии»).

В этот день, 29 мая 1897 года, родилась святая Царевна-Мученица Татьяна Николаевна (день памяти 17 июля).

Она была вторым ребенком в Царской Семье. «Очень высокая, тонкая, как тростинка, она была наделена изящным профилем камеи, синими глазами и каштановыми волосами», вспоминали о ней. Царь-Мученик Николай II Александрович всегда отмечал, что Татьяна напоминает ему его венценосную супругу — Императрицу Александру Федоровну. В годы Первой мировой войны Великая Княжна трудилась сестрой милосердия в лазарете, нежно и бесстрашно перевязывая уверенной рукой страшные раны русских воинов. Она также возглавляла благотворительный комитет, призванный помогать раненным воинам, вместе с сестрами и Государыней развозила раненным солдатам теплые вещи, сшитые собственными руками.

«Направо от меня сидит Великая Княжна Татьяна Николаевна. Она Великая Княжна с головы до ног, так Она аристократична и царственна. Лицо Ее матово-бледно, только чуть-чуть розовеют щеки, точно из-под Ее тонкой кожи пробивается розовый атлас. Профиль Ее безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом большого художника. Своеобразность и оригинальность придают Ее лицу далеко расставленные друг от друга глаза. Ей больше, чем сестрам, идут косынка сестры милосердия и красный крест на груди. Она реже смеется, чем сестры. Лицо Ее иногда имеет сосредоточенное и строгое выражение. В эти минуты Она похожа на Мать. На бледных чертах Ее лица — следы напряженной мысли и подчас даже грусти. Я без слов чувствую, что Она какая-то особенная, иная, чем сестры, несмотря на общую с ними доброту и приветливость. Я чувствую, что в ней — Свой целый замкнутый и своеобразный мир», — вспоминал С.Я.Офросимов.

В годы страшных испытаний, выпавших на долю Царской Семьи после революционной катастрофы 1917 года, находясь в екатеринбургском заточении, Великая княжна писала: «Так больно и грустно все, что делают с нашей бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не оставит и вразумит безумцев».

Сегодня также день памяти церковного историка и видного монархического деятеля Николая Дмитриевича Тальберга, скончавшегося на чужбине в 1967 г.

Он родился 10 июля 1886 г., недалеко от Киева и принадлежал к обрусевшему шведскому дворянскому роду. В 1907 с золотой медалью он окончил Императорское училище правоведения и поступил на службу в один из департаментов Министерства внутренних дел. С молодых лет Тальберг проявил себя как убежденный монархист, был членом элитарного клуба правых — Русского Собрания. Февральский переворот 1917 г. Тальберг не принял, аттестовав виновников «февраля» как «недоумков и предателей» и отказался служить новой власти. Вскоре он вступил в тайную организацию известного монархического деятеля Н.Е.Маркова, ставившую целью освобождение Царской Семьи; выполнял различные ее поручения. В 1920 Тальберг эмигрировал в Германию, где принял активное участие в подготовке монархического съезда в Рейхенгалле, который избрал его управляющим делами Высшего Монархического Совета. С первых лет эмиграции Тальберг приобрел широкую известность, постоянно выступая с лекциями и докладами на исторические, историко-церковные, религиозные и политические темы и печатаясь в патриотической периодике.

Тальберг является автором целого ряда историко-публицистических трудов, проникнутых неподдельной любовью к России, к ее вековым устоям, сыновней верностью к Православной Церкви. Характерной чертой работ Тальберга является раскрытие духовных корней российской истории, защита принципа симфонии духовной и светской власти, искренняя апологетика принципа самодержавной монархии, целостное христианское мировоззрение и вера в конечное торжество идеалов Святой Руси, без которых немыслимо для него подлинное Русское государство.

С 1950 Тальберг проживал в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (США), работая преподавателем исторических предметов, воспитателем и наставником семинарии, находящейся при монастыре. Скончался на 81-м году жизни, похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря.

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