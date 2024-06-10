Русская линия
Сводка новостей от 10 июня 2024

Памяти верных слуг Царской Семьи
В Перми освятили мемориал на месте фактического захоронения фрейлины и гоф-лектриссы Императрицы Александры Феодоровны Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер…

В Перми освятили мемориал на месте фактического захоронения фрейлины и гоф-лектриссы Императрицы Александры Феодоровны9 июня 2024 года митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил освящение мемориала на месте фактического захоронения фрейлины Императрицы Александры Феодоровны — графини Анастасии Гендриковой и гоф-лектриссы Екатерины Шнейдер, сообщает сайт Пермской епархии.

Мемориал воздвигнут на Новом Егошихинском кладбище Перми близ храма во имя Всех святых. На освящении присутствовали председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, глава Перми Эдуард Соснин, представители общественного, научного и музейного сообщества, историки, краеведы и прихожане пермских храмов.

Затем, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище была совершена лития у честных останков графини Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер.

По окончании богослужения владыка Мефодий обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором отметил значимость совершившегося события для пермской земли, сказав, что по милости Божией, после предпринятых исследований и трудов, были обретены честные останки верных слуг Императорской Семьи.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Троицу» преподобного Андрея Рублёва торжественно доставят в Троице-Сергиеву Лавру
Планируется, что святыня прибудет в обитель к празднику Пресвятой Троицы 23 июня...

Что у главы Фанара на уме, то у Кипрского Архиепископа на языке
Предстоятель Кипрской Православной Церкви отрёкся от своих слов об автокефалии для черногорских раскольников, заявив, что этот вопрос «не в его юрисдикции»...

Памяти верных слуг Царской Семьи
В Перми освятили мемориал на месте фактического захоронения фрейлины и гоф-лектриссы Императрицы Александры Феодоровны Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер...

После Украины Предстоятель Православной Церкви Америки посетил Константинопольский Патриархат
Попытки Митрополита всей Америки и Канады Тихона при помощи церковной дипломатии задобрить Фанар и смягчить «украинскую проблему» могут стать медвежьей услугой для УПЦ...

Луганская епархия оказывает посильную помощь пострадавшим от попадания ракеты в жилой дом в Луганске
В больницах, куда были доставлены пострадавшие, дежурят священники и сестры милосердия...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святителя Игнатия, епископа Ростовского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика