В Перми освятили мемориал на месте фактического захоронения фрейлины и гоф-лектриссы Императрицы Александры Феодоровны Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер…

9 июня 2024 года митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил освящение мемориала на месте фактического захоронения фрейлины Императрицы Александры Феодоровны — графини Анастасии Гендриковой и гоф-лектриссы Екатерины Шнейдер, сообщает сайт Пермской епархии.

Мемориал воздвигнут на Новом Егошихинском кладбище Перми близ храма во имя Всех святых. На освящении присутствовали председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, глава Перми Эдуард Соснин, представители общественного, научного и музейного сообщества, историки, краеведы и прихожане пермских храмов.

Затем, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище была совершена лития у честных останков графини Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер.

По окончании богослужения владыка Мефодий обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором отметил значимость совершившегося события для пермской земли, сказав, что по милости Божией, после предпринятых исследований и трудов, были обретены честные останки верных слуг Императорской Семьи.

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