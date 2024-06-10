С 7 по 10 июня 2024 года делегация Православной Церкви Америки во главе с Предстоятелем Православной Церкви Америки Архиепископом Вашингтонским, Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном, посетила Константинопольский патриархат, сообщает портал Raskolam.net.

Представители ПЦА провели встречу с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, во время которой поднимался так же и вопрос посещения митрополитом Тихоном Украины. Об этом сообщает официальный сайт Православной Церкви Америки.

«Делегация была тепло принята в Патриархии и приглашена на обеды 8 и 9 июня. 8 июня они обедали с Его Высокопреосвященством митрополитом Халкидонским Эммануилом, Его Высокопреосвященством митрополитом Таллинским и всея Эстонии Стефаном и другими иерархами Патриархии. Его Блаженство и делегация присутствовали на богослужениях в Патриаршем соборе Святого Георгия: на Великой вечерне вечером 8 июня и на Божественной литургии утром 9 июня, во время которой делегация причастилась Святых Тайн. После Божественной литургии состоялся обед с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, митрополитом Стефаном и другими членами Священного и Священного Синода Константинополя», — сказано в сообщении.

Ранее во время своего визита на Украину Предстоятель Православной Церкви Америки Митрополит Тихон поминал во время Литургии Патриарха Варфоломея и глав Поместных Церквей, которые признали украинских раскольников. И хотя ПЦА не разрывала Евхаристическое общение ни с одной из этих Церквей, Украинская Православная Церковь не имеет отношений с Константинопольским Патриархатом, чего не мог не знать владыка Тихон.

Очевидно, что Предстоятель Православной Церкви Америки стремится выступить посредником между УПЦ и Фанаром для возможного урегулирования «украинского вопроса». Однако, в реальности ни к чему хорошему такие визиты к Константинопольскому Патриарху не приведут. Поездка Митрополита Тихона в Стамбул могла лишь убедить главу Фанара и его сторонников в том, что они «на правильном пути» на Украине, и им осталось лишь дожать УПЦ, заставив её войти в состав «ПЦУ».

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