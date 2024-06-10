Русская линия
Сводка новостей от 10 июня 2024

«Троицу» преподобного Андрея Рублёва торжественно доставят в Троице-Сергиеву Лавру
Планируется, что святыня прибудет в обитель к празднику Пресвятой Троицы 23 июня…

Икона Святой Троицы Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре23 июня 2024 года, к празднику Святой Троицы, из Храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру будет торжественно принесена величайшая русская святыня — «Троица» святого преподобного Андрея Рублёва, совсем недавно возвращённая Русской Православной Церкви, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что на праздник Троицы она будет в Лавре», — сказал источник агентства, добавив, что это также зависит от состояния иконы.

Ранее руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила ТАСС, что согласно договору, заключенному в декабре 2023 года между Лаврой и Подворьем Храма Христа Спасителя, святыня будет находиться в ХХС на временном хранении до 23 июня 2024 года. В Троице-Сергиеву лавру образ передаётся в безвозмездное пользование по договору между монастырём и Третьяковской галереей от 12 июля 2023 года.

Икону «Троица» доставили в Храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января.

15 мая 2023 года стало известно о решении Президента РФ Владимира Путина вернуть Русской Православной Церкви икону «Троица», созданную Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре.

Русская линия

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«Троицу» преподобного Андрея Рублёва торжественно доставят в Троице-Сергиеву Лавру
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