В больницах, куда были доставлены пострадавшие, дежурят священники и сестры милосердия…

Луганская епархия оказывает посильную помощь пострадавшим от попадания ракеты в жилой дом в Луганске

В Луганске Церковь помогает пострадавшим от попадания ракеты в жилой дом. В больницах, куда были доставлены пострадавшие, дежурят священники и сестры милосердия. В Оперативный штаб по ликвидации последствий удара представители Луганской епархии ежедневно привозят питьевую воду, еду, посуду и канистры с топливом для генераторов. Священники совершают панихиды на месте трагедии, а также оказывают духовную поддержку при опознании, сообщает Диакония.Ru.

«Мы сразу после прилета приехали на место и совершили заупокойную литию. Очень важно оказать пострадавшим и их родственникам не только духовную поддержку, но и материальную. Ведь они потеряли все свое нажитое имущество, свой дом», — рассказал протоиерей Александр Беспалов, руководитель социального отдела Луганской епархии.

Просьбы о помощи принимают по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8−800−70−70−222. Линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.

Поддержать жителей в зоне конфликта можно на сайте помочьвбеде.рф.

Русская Православная Церковь с первых дней помогает в зоне вооруженного конфликта. На помощь пострадавшим мирным жителям Синодальный отдел по благотворительности направил свыше 462 млн рублей. Церковь собрала, закупила и передала более 3760 тонн гуманитарной помощи в зону конфликта. Более 2000 православных добровольцев съездили в зону боевых действий для ухода за пациентами больниц и социальной помощи пострадавшим.

Русская линия