Святитель Игнатий родился от благочестивых родителей; в ранней юности принял монашество в Ростовском Богоявленском монастыре, в котором позднее некоторое время был настоятелем.

В 1261 г. был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Управлял епархией 26 лет в период татаро-монгольского нашествия, самоотверженно служа Русской Церкви и утверждая паству в верности Православию. Дважды ездил в Орду для ходатайства за церковный причт.

Святитель пользовался таким авторитетом, что сумел примирить князей Димитрия и Константина Ростовских, в междоусобице едва не дошедших до кровопролития. Послушавшись Свт. Игнатия, братья возвратили князю Михаилу отнятый у него удел и во всем поделились между собой. В память евангельского мира Свт. Игнатий заложил в Ростове храм Бориса и Глеба.

Блаженная кончина святителя последовала 28 мая 1288 г. и сопровождалась такими чудесами и исцелениями, что все убедились в святости почившего епископа. Он — единственный святой из сонма святых, в земле Российской просиявших, которого Господь прославил нетлением и целебным даром мощей еще до их погребения. Был признан святым сразу же по кончине, и тело его не было предано земле, а поставлено открыто в ростовском Успенском соборе для всеобщего чествования. Когда святому принесли список с именами всех рукоположенных им священников и диаконов, усопший святитель, как живой, протянул руку и принял его.

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