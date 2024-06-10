Предстоятель Кипрской Православной Церкви отрёкся от своих слов об автокефалии для черногорских раскольников, заявив, что этот вопрос «не в его юрисдикции»…

Что у главы Фанара на уме, то у Кипрского Архиепископа на языке

После того, как в Сербской Православной Церкви назвали заявление Архиепископа Кипрского Георгия о возможной автокефалии для черногорцев неуместным, тот поспешил отречься от своих высказываний и выступил с официальным разъяснением того, что наговорил ранее. Правда, получилось по известной поговорке: что у трезвого на уме (Патриарха Варфоломея), то у пьяного на языке (Архиепископа Георгия).

Заявление Кипрского Предстоятеля поспешил привести на своих страницах профанарский портал «OrthodoxTimes»:

«Я хотел бы дать разъяснения относительно заявления, которое я сделал вчера, поскольку оно могло быть неверно истолковано и создать неверное впечатление:

Мы не вступали ни в какие дискуссии с Президентом Черногории и не затрагивали никаких вопросов, касающихся Автокефальной Церкви Сербии или местных церковных властей в Черногории.

Что, вероятно, привело к неправильному толкованию, так это мой ответ на запрос журналиста относительно наших отношений с Черногорской православной церковью. Я прямо сказал о наших отношениях с автокефальными Церквями, подчеркнув, что Церковь в Черногории не является автокефальной. Этим заявлением я не подразумевал и не предполагаю, что мы ожидаем или поддерживаем Автокефальную церковь в Черногории.

Для Кипрской Церкви нет вопроса об автокефалии Церкви в Черногории, которая подпадает под юрисдикцию Сербского Патриархата. Такие вопросы не входят в нашу юрисдикцию".

Что ж, слова владыки Георгия «о юрисдикции» весьма примечательны. Нет никаких сомнений, что напрямую киприотов вопрос черногорских раскольников никак не касается. Однако, такие архиереи, как Архиепископ Георгий, готовы активно поддерживать претензии Фанара на особые права в православном мире. А потому нет никаких сомнений, что Предстоятель Кипрской Церкви ранее говорил то, что думает он сам и то, что обсуждают греки на Фанаре. А уж тут, без сомнений, считают само собой разумеющимся возможное вмешательство Константинопольского Патриарха в дела любой Поместной Церкви.

Русская линия