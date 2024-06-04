Власти Грузии, которые вопреки позиции ЕС и США приняли-таки закон об иностранных агентах и готовятся навести порядок среди работающих на Запад НКО, не намерены на этом останавливаться и планируют сделать всё возможное, чтобы защитить страну от пропаганды содомии и половой распущенности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает портал Sputnik-Грузия.

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» представила пакет поправок в различные законы, которые коснутся как запрета «однополых браков» и смены пола, так и пропаганды половых извращений и гейпарадов. До окончания весенней сессии большинство планирует принять поправки в первом чтении, а уже осенью — во втором и третьем.

«Когда речь идёт о пропаганде, пропаганда недопустима, и внесённый законопроект, который был инициирован, касается непосредственно пропаганды. Пропаганда содержит определённые опасности, поэтому законодательное регулирование вопросов, связанных с пропагандой, является принципиальным», — заявил Кобахидзе.

По словам премьера, в Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни. «В Грузии права человека защищаются и строго будут защищаться и в будущем. Это касается каждого человека, вне зависимости от образа жизни, но что касается пропаганды, то она недопустима», — заявил Кобахидзе.

Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: «Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии». Сам закон будет называться «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних».

Всенародное обсуждение поправок в Конституцию, которое проходило как в Тбилиси, так и в регионах Грузии, стартовало 22 апреля 2024 года и длилось в течение месяца.

В Грузии действует запрет дискриминации по любому признаку. Также принят специальный закон «Об искоренении любых форм дискриминации», который запрещает как прямые, так и косвенные формы дискриминации, притеснение либо ущемление в правах по какому-либо признаку.

Кроме того, преступления на почве ненависти в Грузии относятся к отягчающим обстоятельствам.

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