Архиерей УПЦ призвал архиереев Болгарского Патриархата крепко подумать прежде, чем признавать «ПЦУ», сторонники которой захватывают чужие храмы, избивают и калечат православных христиан…

Митрополит Запорожский Лука: «От вашего решения будет зависеть дальнейший путь Православной Церкви — в грандиозный раскол или в очищение»

Правящий архиерей Запорожской и Мелитопольской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Лука опубликовал в своём Телеграм-канале Лекарь. zp-m.Luke открытое обращение к собратьям-архиереям Болгарской Православной Церкви, в котором призвал болгарское священноначалие не идти на поводу у Фанара и не признавать украинских раскольников.

Ниже мы публикуем текст обращения целиком:

«Дорогие моему сердцу братья во Христе и сомолитвенники у Престола Божия!

Христос Воскресе!

Сегодня наша Вселенская Церковь переживает не самые простые времена. Грубо нарушаются каноны, происходит нарочито наглая легализация раскола, увеличиваются масштабы разрушения всеправославного единства.

На фоне этого чрезвычайную важность обретает позиция каждой Поместной Церкви и каждого епископа. Ведь речь идёт не о каком-то конфликте за административные границы или привилегии, а о сохранении истинной веры, чистоты Православия, которое в нынешних условиях пытаются подменить симулякром, основанном на первенстве власти одного религиозного центра.

К сожалению, данный процесс отразился и на Украине. В связи с этим мы всегда были благодарны Болгарской Церкви за её неизменную поддержку канонического Православия в нашей стране, которую и мне лично высказывал ныне почивший о Бозе Патриарх Неофит.

То, что произошло в Стамбуле, выбивается из стройного и системного ряда шагов БПЦ по отстаиванию истинной веры. Из церковных СМИ видим, что понимают это и в Болгарии, где соответствующая инициатива вызвала в церковной среде много критики и недоумения.

Отмечу сразу — я не хотел бы никого судить или обвинять. Ибо, в первую очередь, это внутреннее дело участников этого действа и Самой Болгарской Церкви, а все соответствующие вопросы изначально должны решаться внутри самой БПЦ.

Однако я считаю возможным призвать Вас, моих собратьев-архиереев, крайне тщательно подумать перед тем, как принимать судьбоносные, в том числе и для нас, решения.

В частности, это касается признания определенной религиозной структуры.

Структуры, сторонники которой захватывают чужие храмы, избивают и калечат православных христиан.

Структуры, где отсутствует апостольская преемственность, а хиротонии её высшего руководства с точки зрения канонов ничтожны.

Структуры, лидеры которой выражают готовность идти по пути новой унии и интеграции в антиправославный мир.

Структуры, создатель которой в 1996 году поддержал болгарских раскольников во главе с митрополитом Пименом путём сослужения с ними.

Дорогие собратья-архиереи!

Как известно, «не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:17−18).

Именно поэтому прошу Вас, в дни, когда вся полнота празднует день рождение нашей Матери-Церкви — Святую Пятидесятницу, поступить правильно — согласно вероучительным истинам Православия, канонам и совести.

Ведь от вашего решения будет зависеть многое. В первую очередь, дальнейший путь нашей Церкви — в грандиозный раскол, который будет намного страшнее раскола 1054 года, или в очищение и оздоровление благодаря воссозданию нарушенного единства.

Давайте не будем преступать того, чего преступать нельзя. Поскольку, как сказал святитель Иоанн Златоуст: «Церковь — не стены церковные, но законы церковные».

Воистину воскресе Христос!

Искренне Ваш — в любви нас ради Распятого и Воскресшего Господа — брат и сослужитель!«

Русская линия