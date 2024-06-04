В Иерусалимском Патриархате заявили о недопустимости использования военного конфликта на Украине как повода для преследования Церкви на Украине, в Эстонии и в других странах…

Иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий выступил с заявлением, в котором призвал обратить внимание на притеснения и гонения в отношении Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Выразив надежду на то, что боевые действия в секторе Газа, на Украине и в иных странах мира «завершатся посредством диалога и поиска путей к взаимопониманию, а не посредством войны, жертвами которой становятся мирные невиновные жители», архиепископ Феодосий подчеркнул: «Мы также выступаем против использования военного конфликта в качестве повода для преследования канонической Православной Церкви на Украине, в Эстонии и в других странах».

В частности, владыка напомнил, что в отношении Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, которая «имеет историческое присутствие в этой стране», притеснения «совершаются самыми разными способами».

«Мы призываем правящие власти Эстонии немедленно прекратить эти преследования и несправедливые действия в отношении Эстонской Православной Церкви, которая не является участником какого-либо политического или военного конфликта, а, как и любая Православная Церковь, является посланницей мира, любви и единства», — говорит архиепископ Севастийский Феодосий.

По его убеждению, использование продолжающегося военного конфликта на Украине в целях преследования Православной Церкви в ряде стран «является бесчеловечным и нецивилизованным актом».

«Мы считаем, что преследование любой Православной Церкви в мире является преследованием всей полноты Церкви», — подчеркнул архипастырь, призвав «всех христианских, духовных лидеров и правозащитные организации обратить своё внимание на нынешние гонения против Православной Церкви в Эстонии, осуществляемые под ложными предлогами».

В заявлении говорится: «В продолжающиеся дни Святой Пасхи выражаем свою поддержку Эстонской Православной Церкви и заверяем в молитвах вас, наши возлюбленные братья, надеясь на то, что сила добра восторжествует над силой зла, а сила жизни восторжествуют над силой смерти. Поскольку Тот, чье воскресение мы сегодня празднуем, даровал нам жизнь, которая есть сама по себе Божественная благодать и Божие благословение. Поэтому мы просим и молимся, чтобы все войны мира прекратились: в Газе, Украине и во всех других местах. Как христиане мы не верим в силу войн, насилия и убийств, а верим в силу любви, милосердия и человеческого единства. Наш общий долг сейчас — это быть рядом с Православными Церквами, подвергающимися преследованиям из-за их духовного родства с Московским Патриархатом. И сегодня, когда Эстонская Православная Церковь подвергается беспрецедентным гонениям, мы все должны осудить несправедливые меры против этой сестринской Церкви и призвать к их скорейшему прекращению».

Русская линия