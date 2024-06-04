Русская линия
Сводка новостей от 4 июня 2024

Украинские раскольники отказались от Петровского поста
Из-за перехода «ПЦУ» на новый стиль поста в честь первоверховных апостолов Петра и Павла у них в этом году не будет…

Епифаний ДуменкоВ «ПЦУ» предложили своим сторонникам, желающим придерживаться Петровского поста, перенести его на даты после дня памяти святых апостолов Петра и Павла. В организации раскольников связывают это с тем, что в связи с переходом на новый стиль, в их календаре не остаётся места для Петрова поста, сообщает портал Raskolam.net.

«В этом году сложилась исключительная ситуация с Петровым постом: он выпадает из-за смещения дат в связи с переходом на новоюлианский календарь. Память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла будем отмечать 29 июня. Но для тех, кто желает поститься, можно взять периодом поста дни после праздника, с 1 по 5 июля», — сообщают в «ПЦУ».

Ранее пропагандисты украинских раскольников также начали «прогревать» тему единой даты Пасхи с католиками. Известная пропагандистка и лоббистка «ПЦУ» Лана Самохвалова написала для издания «Укринформ» целую «аналитическую статью», основной лейтмотив которой — неплохо было бы, чтобы и «ПЦУ» перешла на единую пасхалию с римо-католиками, чтобы, в конце концов, закончить календарную трансформацию.

Таким образом, украинские раскольники полностью следуют в фарватере Константинопольского Патриархата, который, по некоторым данным, готовится заключить новую унию с Католической церковью.

Русская линия

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Украинские раскольники отказались от Петровского поста
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