Вышла в свет тринадцатая книга серии «Белые воины». Представит издание её составитель и научный редактор — д.и.н. Василий Цветков…

Сборник «Великий Сибирский Ледяной поход» — тринадцатая книга серии «Белые воины» — это наиболее полная на данный момент в отечественной и зарубежной историографии подборка уникальных документальных материалов, которые или не публиковались ранее, или публиковались преимущественно в малотиражных изданиях Русского Зарубежья.

Документы отражают все периоды Великого Сибирского Ледяного похода Восточного фронта адмирала А.В. Колчака: от боевых действий накануне падения столицы Белой России Омска в октябре — ноябре 1919 г. до перехода оставшихся боеспособных подразделений через озеро Байкал в Забайкалье в феврале 1920-го.

В сборнике читатель найдёт уникальные свидетельства об эвакуации армии и населения по Транссибирской железной дороге, о тяжелейшем походе частей каппелевцев по сибирской тайге, о последних месяцах жизни Александра Васильевича Колчака, об отношениях с союзниками, а также о действиях Красной армии и красных партизан в Сибири.

Издание адресовано широкому кругу читателей, как профессиональных историков, так и всех интересующихся историей России периода Гражданской войны.

Презентация новой книги серии «Белые воины» состоится завтра, 5 июня 2024 года, в Доме Русского зарубежья имени А. И. Солженицына в 19.00 (адрес Нижняя Радищевская ул., 2). Представит издание её составитель и научный редактор — д.и.н. Василий Цветков.

Приглашаются все желающие.

Русская линия