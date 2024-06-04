Сегодня день памяти Государыни Марии Александровны, супруги Императора Александра II Николаевича и Августейшей матери Императора Александра III Александровича, отошедшей ко Господу 22 мая 1880 года.

Будущая Российская Императрица родилась 27 июля 1824 г. в семье великого герцога Гессенского Людовика II, и звалась в девичестве Максимилианой-Вильгельминой-Августой-Софией-Марией. Великий Князь Александр Николаевич — будущий Император Александр II, путешествуя по Западной Европе в 1838−39 гг., по влечению своего сердца избрал принцессу Марию спутницей своей жизни. Летом 1840 г. она прибыла в Россию, приняв в сентябре того же года Православие и новое имя — Мария Александровна, а 16 апреля 1841 г. состоялось венчание Наследника Русского Престола и Принцессы Марии.

Посвятив всю свою жизнь благотворительности и заботам о женском образовании, Императрица Мария Александровна стала проявлять особенно широкую деятельность на этом поприще после кончины вдовствующей Императрицы Александры Федоровны. Именно она положила начало новому периоду женского образования в России учреждением открытых, всесословных женских гимназий. Ее гимназии получили названия Мариинских.

Преобразовательная деятельность Государыни Марии Александровны коснулась и ее постановки воспитания в институтах. По ее инициативе стали возникать женские епархиальные училища. В области благотворительности важнейшей ее заслугой является организация Красного Креста, на расширение деятельности которого во время Русско-турецкой войны она положила много труда и расходов. Покровительству ее обязаны своим развитием общества восстановления христианства на Кавказе, распространения духовно-нравственных книг, Российское миссионерское общество, она курировала деятельность Общества заботы о слепых и другие благотворительные учреждения.

Сама же Государыня была очень слаба здоровьем — не многие знали, что Мария Александровна была неизлечимо больна сердцем и легкими, неся свой тяжкий Крест всю свою жизнь. В память о добродетельной Государыне был основан г. Мариинск (ныне Кемеровская область), ее именем наречен один из крупнейших театров мира — Санкт- Петербургский Мариинский театр.

Сегодня также день памяти известного русского историка, одного из видных идеологов русского консерватизма Николая Михайловича Карамзина, скончавшегося 22 мая 1826 года.

Он родился 1 декабря 1766 г. в Симбирской губернии в семье небогатого помещика (Карамзины происходили из старинного крымско-татарского рода Кара-Мурзы). Получив образование в частных пансионах, Карамзин также посещал лекции в Московском университете, некоторое время служил в Преображенском полку. По смерти отца он в 1784 г. вышел в отставку и в этот период сблизился с масонами, под влиянием которых сформировались его взгляды и литературные вкусы, в частности, интерес к литературе французского Просвещения. Однако к 1788 г. Карамзин охладел к «вольным каменщикам», разорвав с ними отношения. Будучи свидетелем революционных событий во Франции, Карамзин начал критичнее относится к «передовым» идеям Запада. «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!», — писал в это время Карамзин.

С 1791 г. Карамзин начинает издавать «Московский журнал», альбом «Аглая» (1794−95), альманах «Аониды» (1796−99), «Пантеон иностранной словесности» (1798), журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1799), публикует «Письма русского путешественника» (1791−92), принесшие ему всероссийскую известность, сближается с консервативно настроенным поэтом Г. Р.Державиным. Как литератор, Карамзин создает новое направление в русской литературе — сентиментализм («Бедная Лиза»), осуществляет масштабную реформу русского языка. В 1791 г. Карамзин писал: «В нашем так называемом хорошем обществе без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе?». А его повесть «Наталья, боярская дочь» (1792) начиналась словами: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу.?»

Восшествие на престол Императора Александра I положило начало новому периоду в идейной эволюции Карамзина. В 1802 г. он выпустил в свет «Историческое похвальное слово Екатерине Второй», представлявшее собой наказ новому Государю, в котором он сформулировал монархическую программу, ясно высказавшись в пользу Самодержавия. В этот период Карамзин стал издавать журнал «Вестник Европы», со страниц которого он выступил в роли политического писателя, публициста, комментатора и международного обозревателя, отстаивавшего государственническую позицию. «Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках. Хорошо и должно учиться: но горе. народу, который будет всегдашним учеником», — писал Карамзин о заимствованиях с Запада.

Вскоре Карамзин проявляет себя еще и как великолепный историк — с 1803 по 1811 гг. он создает 5 томов «Истории государства российского» (последний, 12-й том, вышел посмертно), попутно открыв и впервые использовав ценнейшие исторические источники. К 1810 г. под влиянием занятий русской историей Карамзин становится последовательным консерватором-патриотом. Через своего родственника Ф.В.Ростопчина он знакомится с лидером тогдашней «русской партии» при Дворе — Великой Княгиней Екатериной Павловной, а затем и с вдовствующей Императрицей Марией Федоровной, которая с тех пор становится одной из его покровительниц. По инициативе Екатерины Павловны Карамзин написал и подал в марте 1811 г. Александру I, трактат «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» — наиболее глубокий и содержательный документ зародившейся русской консервативной мысли, содержащий цельную и оригинальную концепцию Самодержавия как особого, самобытно-русского типа власти, тесно связанного с Православной Церковью. Самодержавие есть «палладиум России», главная причина ее могущества и процветания — таковым был вывод «Записки».

В последние годы своей жизни Карамзин жил в Петербурге, общаясь с такими видными консервативными деятелями как В.А.Жуковским, граф С.С.Уваров и др. В 1818 г. за составленную им «Историю» Карамзин был принят в члены Российской Императорской академии. Значение его труда точно выразил П.А.Вяземский: «Творение Карамзина есть единственная у нас книга, истинно государственная, народная и монархическая».

Сегодня мы также вспоминаем известного русского боевого генерала, героя Крымской войны генерал-лейтенанта Степана Александровича Хрулева, скончавшегося в 1870 году.

Он родился в 1807 году в Тульской губернии. Получив воспитание в тульском Александровском университете, Хрулев определился в конную артиллерию. Боевое поприще Хрулев начал в польской войне 1831 г., во время подавления революции в Венгрии (1849) он командовал передовым отрядом авангарда главной армии. В 1853 г. Хрулев принял участие в экспедиции генерала В.А.Перовского в Среднюю Азию против кокандцев, отличившись при осаде крепости Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда).

С началом Восточной (Крымской) войны Хрулев был послан к войскам князя Горчакова в Дунайские княжества и особенно отличился 20 февраля 1854 г. при отражении турецкого десанта из крепости Силистрии на левом берегу Дуная, в деле под Журжей, на острове Родомане, был ранен. В начале 1855 г. генерал был переведен в состав севастопольского гарнизона и здесь выказал блестящую отвагу и распорядительность, командуя дивизией. Генерал лично ходил в атаки против осаждавших крепость англо-французских войск, был ранен во время обороны Малахова кургана. Выдающиеся подвиги Хрулева при обороне Севастополя принесли ему большую популярность в войсках и у населения Севастополя, а также орден св. Георгия 3-й степени В 1856 г. генерал был назначен в распоряжение главнокомандующего отдельным кавказским корпусом; позже командовал 2-м армейским корпусом. С 1862 г. Хрулев находился в отставке.

Когда генерал Хрулев умирал — было это в Петербурге в 1870 году, — то завещал похоронить его в Севастополе, на солдатском кладбище, а на памятнике написать: «Подвиньтесь, братцы, лягу вместе с вами..». В момент погребения все корабли Черноморского флота отдавали герою последние почести залпами из орудий.

В этот день в 1910 г. в Царском Селе состоялся смотр потешным войскам, в котором принял участие «1-й народный класс военного строя и гимнастики Его Императорского Величества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича». Смотр принимал сам Августейший покровитель класса.

Движение потешных предполагалось как целая система военно-патриотического воспитания детей и юношества. Отцом-основателем движения был педагог, инспектор народных училищ Бахмутского уезда Екатеринославской губернии А.А.Луцкевич (1848−1912), но сама идея движения принадлежала Государю Николаю II. 8 января 1908 г. Государь высказал пожелание о введении в народных школах обучения военному строю и гимнастике в целях физического развития молодежи и подготовки ее к военной службе. В 1909 г., объявляя благодарность Луцкевичу, Император начертал: «Искренно благодарю Луцкевича за отличный почин и что понял и привел в исполнение мою мысль». Организатор потешных был человеком монархических убеждений, в 1906 г., состоя на службе в Одессе, имел тесные связи с монархическими организациями (Союзом Русских Людей и Союзом Русского Народа), из-за чего претерпел гонения — был переведен с явным понижением без видимых причин в уездный Бахмут. Однако здесь Луцкевич организовал первый в России класс военного строя и гимнастики, в состав которого принимались в основном дети из беднейших семей. После смотра в Царском Селе, когда Луцкевич вернулся в Бахмут, обласканный Царем и возведенный в чин действительного статского советника (непосредственный его начальник — директор училищ уезда был ниже чином), против него была развязана травля. Несмотря на поддержку монархистов Одессы и Петербурга травля Луцкевича продолжалась — в 1911 г. он оказался под следствием «за упущения в работе». Измученный преследованиями организатор потешных скончался в 1912 г.

Поскольку чиновники Министерства народного образования торпедировали царскую идею, было решено передать дело организации потешных классов в Военное министерство. Идею активно поддержали монархические союзы, вопрос об организации потешных активно обсуждался на 5-м Всероссийском монархическом съезде в Петербурге в мае 1912 г. Пропагандистом этого дела стал генерал-майор К.И.Дружинин (погиб на фронте в 1914 г.), который в одном из своих выступлений призывал: «Да возрастут сверстники нашей Великой Надежды — Государя Наследника Цесаревича Алексия — воспитанными семьей, школою и общественной жизнью в воинском победно-воинственном духе». Первая Мировая война и революция помешали осуществить эти планы.

Русская линия