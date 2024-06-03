Более 20 тысяч паломников со всей России отправились в православное шествие, чтобы почтить память святителя Николая Чудотворца…

3 июня 2024 года, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, сонм архиереев Вятской митрополии совершил Божественную литургию и молебен с акафистом святителю Николаю в Свято-Успенском Трифоновом мужском монастыре Вятки. Начался Всероссийский Великорецкий крестный ход, сообщает сайт Свято-Успенского кафедрального собора.

Торжественные богослужения — Божественную литургию в 7 часов утра и молебен святителю Николаю возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы с владыкой Марком разделили епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Всеволод и многочисленное духовенство.

Молитвенное участие в духовном празднике приняли паломники Великорецкого крестного хода, собравшиеся на Вятской земле, чтобы совершить многодневное шествие вслед за образом святителя Николая к месту обретения его чудотворной иконы — берегам реки Великой.

С проповедью к верующим обратился ключарь Свято-Успенского собора протоиерей Александр Балыбердин, в пастырском слове отец Александр призвал паломников идти с миром:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с началом Великорецкого крестного хода! У каждого из нас есть друзья и знакомые, которые ходят Великорецким крестным ходом, начали ходить до нас, и по их примеру мы в крестный ход пошли. И у меня также есть один знакомый, который уже много лет ходит на Великую реку. Причем не в начале, а в середине колонны паломников. Однажды я спросил его почему, и в ответ услышал, что там более благодатно. «Как же так? — удивился я. — Ведь впереди икона, священники читают акафист, и можно подпевать хору. А ты говоришь, что там меньше благодати!» На что мой знакомый улыбнулся и сказал: «А ты попробуй», и больше не стал ничего объяснять.

Я попробовал и на следующий год попытался идти за иконой, и уже через сотню метров оказался на обочине, так как идущие впереди паломники меня быстро вытолкали. Какая, уж, тут благодать? Не сломать бы ноги! Люди, идущие крестным ходом, вели себя как покупатели в очереди за колбасой.

Помню, как это меня поразило и надолго оттолкнуло от паломничества. Я понимал, что так быть не должно. Но почему, понял уже позже, став священником. Ведь крестный ход — это Церковь в пути, а Церковь Христова — не от мира сего. Это в миру человек вынужден выживать и потому стремиться стать самым сильным, умным, хитрым, ловким, первым. Для чего с малых лет учится расталкивать всех локтями и занимать лучшие места, в том числе в крестном ходе.

Но в Царстве Небесном смерти нет и поэтому не надо расталкивать других локтями и занимать лучшие места, но надо жить в мире с Богом и ближними. Для чего надо научиться уступать и пропускать других вперёд.

Поэтому мудрые паломники не рвутся вперёд и стараются идти, в первую очередь, мирно, с любовь к Богу, святителю Николаю и другим людям.

И вы, друзья, также идите с миром! Потому что только так — с миром — можно прийти в Христово Царство, где «многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30)".

По окончании в храме Литургии на Соборной площади Трифонова монастыря перед Великорецким образом святителя Николая был совершен молебен с акафистом.

Со словами напутствия и поздравления к паломникам обратился губернатор Кировской области Александр Соколов:

«С праздником уважаемые Владыки, дорогие земляки и гости, все паломники Великорецкого крестного хода! Уже более шести веков тысячи верующих почитают этот праздник. Я очень рад, что в год 650-летия нашего замечательного города к нам приехало такое количество паломников, и добрые вести о нашей земле разносятся по всей нашей родине, по всей России. Этот праздник символизирует единство нашего народа. А сейчас, в год испытаний, единство — это прежде всего, что нам нужно. Пусть сегодняшний крестный ход послужит во Славу Божию и послужит во имя нашей Победы. С праздником!»

Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к верующим с архипастырским благословением:

«Возлюбленные о Господе, дорогие Владыки, отцы, братья и сестры, вновь и вновь к нам, к берегам реки Вятки, собирается крестный ход, чтобы пройти с иконой святителя Николая к месту ее обретения на реке Великой, и за это время нам всем вместе едиными устами и единым сердцем пройти этот путь, молясь Богу и подвижникам благочестия. И в этот раз вновь всем желаю это время провести с пользой для души, чтобы ваши молитвы, с которыми вы прибыли на эту землю, они исполнились и послужили во спасение душ наших. С Богом по всем дорогам!»

Благословясь, 20 тысяч паломников вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря вслед за Великорецким образом святителя Николая Чудотворца. Молитвенное шествие возглавил митрополит Вятский Марк. Вместе с главой Вятской митрополии до Троицкой церкви слободы Макарье Крестным ходом направились епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Всеволод. В шествии принял участие и губернатор Кировской области, сообщает сайт Вятской епархии.

В первый день пути паломникам благоволила солнечная погода. В 11 часов дня Крестный ход достиг Троицкой церкви слободы Макарье. В Макарье перед Великорецким образом был совершен торжественный молебен святителю Николаю. Молебен возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении архипастыря Яранской епархии епископа Паисия.

Крестный ход на протяжении всего пути сопровождают сотрудники МВД, ГИБДД и МЧС, специалисты скорой помощи и службы медицины катастроф, врачи-добровольцы, казаки и поисково-спасательные отряды.

На территории Троицкой церкви слободы Макарье паломники расположились на отдых и трапезу, пополнили запасы питьевой воды. После отдыха в 14.00 верующие продолжили путь вслед за иконой святителя Николая. Вечером паломники достигли села Бобино, где остановились на первый ночлег.

Русская линия