Добровольцы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства составили более 400 жалоб на нарушения частных клиник в сфере совершения абортов…

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства в ходе проведённого исследования выявила в России более 700 частных клиник, выполняющих аборты с различными нарушениями закона. По итогам общественной проверки в надзорные ведомства было направлено более 400 обращений, сообщил на пресс-конференции в ТАСС накануне Дня защиты детей председатель Патриаршей комиссии священник Федор Лукьянов.

«Добровольцами Патриаршей комиссии в период с сентября 2023 по май 2024 года было проведено исследование по 774 частным медицинским организациям на предмет соблюдения регламентов при осуществлении абортов во всех субъектах РФ. Исследование показало, что в подавляющем большинстве регионов, в 75 субъектах РФ, частные клиники нарушают законодательство», — сказал отец Федор на пресс-конференции, посвященной инициативам депутатов Госдумы в области демографической политики и народосбережения.

По его словам, наиболее значимым нарушением является непредоставление консультаций психолога, что было зафиксировано в 95% исследованных частных клиник. Также, по данным главы Патриаршей комиссии, в ходе мониторинга были выявлены 603 частные клиники, готовые сделать быстрый аборт «без формальностей», в нарушение положений статьи 56 (искусственное прерывание беременности) Федерального закона Об основах охраны здоровья граждан в РФ.

В частности, возможность сделать аборт сразу же в день обращения или на следующий день без соблюдения необходимых «дней тишины», по словам священника, предоставляли 78% частных клиник. 28% негосударственных медицинских организаций, указал он, на своих сайтах публиковали рекламу абортов с описанием их преимуществ и безопасности, при том, что с 2013 года в России введён запрет на подобного рода рекламу. Сделать аборт без предъявления документов, полиса и паспорта можно было в 20% частных клиник, без анализов и УЗИ — в 14% учреждений.

«По результатам общественной проверки по выявленным нарушениям добровольцами были подготовлены и направлены 411 обращений в надзорные ведомства. В Генеральную прокуратуру РФ — 65%, в МВД — 20%, в Росздравнадзор — 9%, в ФАС, Следственный комитет, Роспотребнадзор — 6%», — сообщил отец Федор.

Он напомнил, что в Русской Православной Церкви выступают за введение запрета на проведение абортов в частных медицинских организациях. «Сегодня единственно возможный резерв для любого региона быстро повысить показатель среднего коэффициента рождаемости или хотя бы не допустить его падения — это обеспечить отказ представителей медицинских организаций частной формы собственности от проведения процедур искусственного прерывания беременности», — полагает представитель Русской Православной Церкви.

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