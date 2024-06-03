Владимир Путин: «Всё, что нужно будет сделать для Вашей поддержки, для поддержки Вашей работы, мы будем стараться обеспечивать»

1 июня 2024 года, в Международный день защиты детей, президент России Владимир Путин провёл встречу с председателя правления фонда «Круг добра», основателем первого в России детского хосписа, членом Общественной палаты РФ протоиереем Александром Ткаченко, сообщает Патриархия.Ru.

Фонд «Круга добра» был создан Указом Президента России 5 января 2021 года в качестве дополнительного к существующим госпрограммам механизма организации и финансирования помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные — приобретать в упрощенном порядке.

Средства в фонд «Круг добра» поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. В мае 2024 года сообщалось, что к концу 2023 г. фонд оказал помощь 23 500 детей на сумму 212 млрд руб. В прошлом году на закупку 104 наименований лекарств, медицинских изделий технических средств реабилитации, оплату девяти видов высокотехнологичной медицинской помощи фонд направил 120,9 млрд руб. Организация регулярно расширяет перечень заболеваний, по которым возможно оказание помощи детям.

Ниже приводится стенограмма беседы главы государства с протоиереем Александром Ткаченко, размещенная на сайте Президента России.

В. Путин: Отец Александр, хочу Вас поблагодарить за организацию работы фонда «Круг добра». Он работает эффективно, у вас хорошая команда очень профессиональных людей и людей, которые с душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых. Налажено все должным образом, вы доходите до конкретных семей, до конкретных детей. Но наверняка есть какие-то вопросы, которые нужно как-то скорректировать, что-то сделать еще дополнительно, для того чтобы поддержать вас в этой работе.

Протоиерей Александр Ткаченко: Спасибо Вам большое за Вашу высокую оценку деятельности фонда «Круг добра» и достигнутых результатов. Как Вы отметили, самый главный результат — это жизни детей.

Мы подготовили для Вас альбом. В нем очень трогательные истории многих детей. Эти истории о том, как жизнь вернулась в семьи, как у этих семей появился завтрашний день и уверенность в будущем.

Проиллюстрирую это несколькими историями, которые буквально за душу берут, о том, как, когда делаешь доброе дело, Бог тебе помогает.

Эмиль родился в Приморском крае, и в результате неонатального скрининга, который проводится всем детям на 36 заболеваний, была выявлена тяжелая форма спинально-мышечной атрофии. Врачи ставили неблагоприятный прогноз. Для таких детей есть уникальные лекарства, они готовятся индивидуально, и мы поставляем их очень оперативно. Это позволяет начать лечение до проявления болезненной, необратимой симптоматики.

Мама, узнав о заболевании ребенка, от него отказалась. Фонд смог поставить лекарство в ближайшие дни после подтверждения диагноза, лечение прошло успешно. Вы знаете, чудо свершилось — тут же появилась семья в Москве, которая сказала: «Мы этого ребенка возьмем в свою семью». И благодаря заботе родителей, благодаря фонду «Круг добра» ребенок развивается так же, как и его сверстники.

Знаете, дети, которые пережили и болезнь, и лечение, они очень добрые, они очень глубокие, им есть, что рассказать взрослым.

Недавно в Общественной палате выступала Маша, ей 12 лет, и несмотря на то, что она вынуждена передвигаться на коляске, у нее удивительная энергия, она внимает жизнь, она зажигает всех вокруг. Она написала письма бойцам СВО, она вдохновила весь класс и всю школу.

В этой книге изложены такие удивительные истории детей, которые возвращаются к учебе, возвращаются в спорт, возвращаются к занятию творчеством, они выступают на конкурсах. Это дети, которые буквально обнимают жизнь и учат этому взрослых. Таких детей сейчас в фонде «Круг добра» уже 25 тысяч.

Примите, пожалуйста, низкий поклон и благодарность за создание фонда от родителей этих детей.

В. Путин: Я желаю Вам успехов в этом благородном и очень добром деле.

Этот фонд так и называется — «Круг добра». Мы с Вами создали эту структуру и, слава Богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Так что Вам всяческих успехов.

Все, что нужно будет сделать для Вашей поддержки, для поддержки Вашей работы, мы будем стараться обеспечивать. Вам спасибо большое.

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