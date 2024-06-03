Подал ли он письменное заявление по этому поводу в Синод, до сих пор неизвестно…

Митрополит Пловдивский Николай вновь заявил, что не будет участвовать в выборах Болгарского Патриарха

Митрополит Пловдивский Николай, который ранее возглавил делегацию болгарских архиереев на Фанар, где они совершили богослужение с украинскими раскольниками, вновь заявил о своём решении не участвовать в выборах нового Предстоятеля Болгарской Православной Церкви в качестве кандидата, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал Orthodox Times.

Своё заявление владыка Николай озвучил во время приёма в Бургасе в честь избрания митрополита Арсения (Лазарова) на кафедру Сливена. В то же время он не подтвердил болгарской прессе, что подписал официальный отказ от выдвижения.

19 мая в монастыре Валукли в Стамбуле митрополит Николай сослужил Литургию, которую возглавил Патриарх Варфоломей, вместе с представителями «Православной Церкви Украины». 31 мая Священный Синод Русской Православной Церкви «констатировал невозможность служения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками» — владыкой Николаем и ещё четырьмя епископами-участниками богослужения.

Ранее в клир Пловдивской епархии Болгарского Патриархата был принят бывший игумен Пётр (Еремеев), который был лишён сана Епархиальным судом Москвы.

Русская линия