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Сводка новостей от 3 июня 2024

Предстоятель Православной Церкви Америки Блаженнейший митрополит Тихон прибыл с визитом на Украину
Целью данной поездки является поддержка Украинской Православной Церкви, находящейся в гонениях в своей собственной стране…

Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший митрополит Тихон1 июня 2024 года на Украину прибыл Предстоятель Православной Церкви Америки Блаженнейший митрополит Тихон, который совершает таким образом свой второй визит в пределы Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время богослужения в Свято-Духовском соборе УПЦ Черновцов 1 июня поприветствовал Предстоятеля Православной Церкви Америки Блаженнейшего Митрополита Тихона на Украине, передаёт сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня к нам прибыл высокий гость, Предстоятель Православной Церкви Америки, Блаженнейший Тихон, Архиепископ Вашингтонский, Митрополит Америки и Канады. От всех вас, кто собрался сегодня в этом храме, я хочу поздравить владыку, Блаженнейшего Митрополита с его прибытием на Украину. Welcome to Ukraine!» — сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий сообщил, что это уже второй визит Блаженнейшего Митрополита Тихона на Украину.

«Его Блаженство прибыл сюда для того, чтобы поделиться с нами большой радостью праздника Светлого Христова Воскресения. И для того, чтобы поклониться нашим украинским святыням, помолиться Богу о мире на нашей украинской земле и среди нашего народа», — отметил он.

Предстоятель пожелал высокому гостю милости и помощи в его Первосвятительском служении.

«Сейчас весь мир переживает сложные времена, и милость Божия нужна всем — и нам, где идёт война, и американскому народу, имеющему свои испытания, все нуждаются в благодати Божией. Я желаю, чтобы благодать Божия наполняла наши земли, наши народы, наши сердца, чтобы она утешала нас всех», — сказал Блаженнейший владыка.

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