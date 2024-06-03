В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, митрополит Крутицкий Павел возглавил торжества в честь жертв большевицких репрессий…

1 июня 2024 года, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел возглавил Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников, сообщает Патриархия.Ru.

За Литургией молились многочисленные архиереи Русской Православной Церкви, игумении и насельницы ряда женских монастырей, духовенство и паломники из Москвы и Московской области. На богослужении также присутствовал глава Ленинского городского округа Московской области С. Каторов.

На сугубой ектении были возглашены особые прошения, а затем митрополит Павел вознес молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии владыка совершил славление новомученикам и исповедникам Церкви Русской и заупокойную литию по всем погибшим и погребенным на Бутовском полигоне. Архипастырь передал верующим Первосвятительское благословение Святейшего Патриарха Кирилла и обратился к ним с архипастырским словом.

После богослужения Патриарший наместник Московской митрополии посетил приходской музей памяти пострадавших, где директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово» И. Гарькавый ознакомил его с экспозицией.

Русская линия