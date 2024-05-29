Издательство Московской Патриархии по поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла составило и опубликовало поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, сообщает сайт Издательства.

Данный список был составлен Синодальной комиссией по канонизации святых и Календарным отделом Издательства Московской Патриархии.

В настоящее время в список входят имена 1621 святого.

Отмечается, что в публикуемом списке для каждого святого указаны: лик святости, имя, фамилия, церковный сан, все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской Православной Церкви (по старому и по новому стилям).

«При подготовке списка были проведены необходимые уточнения вышеуказанных сведений в соответствии с актуальными данными», — сказано в сообщении.

К сожалению, данный список пока представлен только в формате Word-документа, что не совсем удобно для поиска того или иного святого и его жития. Хотелось бы верить, что рано или поздно в Русской Православной Церкви появится подробная база данных святых новомучеников, наподобие порталов «Память народа» или «Подвиг народа», созданных об участниках Великой Отечественной войны.

Скачать список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской можно здесь.

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