Общественная организация родственников «азовцев"*, сдавшихся в плен российской армии в Мариуполе, «Сообщество Еленовки» призвало президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской власти обменять военных «Азова"* на «вражеских агентов», в число которых они включили и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского Павла (Лебедя), сообщает СПЖ.

Кроме владыки Павла, родственники «азовцев"* предлагают включить в список на обмен Нестора Шуфрича, Вячеслава Богуслаева и «других коллаборантов, предателей, в том числе и московских попов».

В ночь на 29 июля 2022 года по исправительной колонии в Еленовке на территории Донецкой Народной Республики, где находились украинские военнопленные с Азовстали, был совершён обстрел, в результате которого погибли около 50 военнопленных. По данным следствия ДНР, обстрел был произведён украинской армией. Украинская сторона утверждает обратное.

Служба безопасности Украины передала в суд дело настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по надуманному обвинению в «оправдании агрессии России» и «дискриминации граждан по религиозному признаку». Владыке грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас архипастырь находится под домашним арестом, хотя ранее он, как опасный преступник, был помещён в СИЗО. Единственная вина владыки — верность Украинской Православной Церкви.

То, что Зеленский со товарищи намерены пополнять фонд обмена военнопленными за счёт архиереев Украинской Православной Церкви «Русская линия» уже писала ранее. Сейчас этот план реализуется на Украине на практике.

*Украинский националистический батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России. Его символика признана экстремистской.

Русская линия