Награду получили главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов, писатель и драматург Владислав Бахревский и секретарь правления Союза писателей России Виктор Кирюшин…

28 мая 2024 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась XIII торжественная церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает Патриархия.Ru.

Ежегодно Патриаршая литературная премия присуждается писателям, которые вносят особый вклад в развитие русской словесности, укрепление нравственных основ общества, а также стремятся в своем творчестве сохранить преемство духовной традиции отечественной культуры.

В начале вечера состоялась демонстрация фильма о Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Премия с момента своего основания носит высокое и почетное звание «Патриаршая». На протяжении всех лет ее существования премия развивается под отеческим покровительством Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил участникам, гостям и телезрителям церемонии вручения премии Первосвятительское приветствие, которое огласил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, секретарь Палаты попечителей Премии митрополит Калужский и Боровский Климент.

Церемония, которую вели народная артистка России Елена Юркина и Сергей Борзов, транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас», на сайте Издательского Совета Русской Православной Церкви и на информационном портале Правчтение.ru.

Имена лауреатов определяются тайным голосованием. Для подсчета голосов на заседании Палаты попечителей 11 апреля с.г. был утвержден следующий состав Счетной комиссии XIII церемонии избрания лауреатов Патриаршей литературной премии:

— О.А. Николаева, поэтесса, прозаик, профессор Государственного литературного института имени Горького, председательница Счетной комиссии;

— М.Д. Афанасьев, кандидат педагогических наук, директор Государственной публичной исторической библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации;

— А.В. Василевский, главный редактор журнала «Новый мир».

В 2024 году были рассмотрены 68 заявок на соискание Патриаршей литературной премии от писательских организаций, епархий, синодальных отделов и литературных журналов. В короткий список номинантов вошли:

— Владислав Владимирович Артемов, поэт, прозаик, публицист, главный редактор журнала «Москва»;

— Анатолий Григорьевич Байбородин, писатель, публицист;

— Владислав Анатольевич Бахревский, писатель, поэт, драматург;

— Александр Леонидович Дворкин, писатель, историк, религиовед;

— Виктор Федорович Кирюшин, поэт, секретарь правления Союза писателей России;

— Игорь Александрович Смолькин, писатель, публицист, член правления Союза писателей России;

— Наталья Евгеньевна Сухинина, писательница;

— Вадим Федорович Терехин, поэт, глава Калужского отделения Союза писателей России.

В ходе церемонии состоялись выборы лауреатов Патриаршей литературной премии. Во время голосования и подсчета голосов на экранах демонстрировались фильм и фрагменты интервью с каждым из номинантов.

По результатам голосования лауреатами XIII сезона Патриаршей литературной премии стали: В. Артемов, В. Бахревский (награду получал его сын), В. Кирюшин.

Митрополит Климент вручил каждому лауреату диплом и сертификат премии. Лауреаты В. Артемов и В. Кирюшин выступили с ответными словами.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла номинанты короткого списка награждаются Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы». Патриаршего знака и грамоты были удостоены Н. Сухинина и В. Терехин. Грамоты были вручены А. Байбородину, А. Дворкину, И. Смолькину.

Митрополит Климент обратился со словом к лауреатам, номинантам и гостям Патриаршей литературной премии.

Далее были представлены фрагменты оперы П.И. Чаковского «Евгений Онегин» в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России профессора А. Левина (солисты — лауреаты международных конкурсов Максим Шабанов, Мария Мальцева, Эрнест Сулейманов, заслуженный артист Российской Федерации Павел Черных).

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