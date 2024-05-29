В Курской области пройдут традиционные мемориальные торжества в память о Вячеславе Михайловиче Клыкове…

Он переживаю за судьбу России как за свою личную

2 июня 2019 года, в 18-ю годовщину со дня смерти известного русского скульптора и патриота, народного художника России Вячеслава Михайловича Клыкова, в селе Мармыжи Советского района Курской области пройдут традиционные мемориальные торжества, посвященные памяти выдающегося сына России.

Местом проведения летних памятных мероприятий традиционно станет воссозданный в родном селе Мармыжи стараниями В.М. Клыкова и его соратников храмовый комплекс в честь Покрова Пресвятой Богородицы, разрушенный во времена безбожных советских гонений.

На малой родине скульптора состоится Божественная литургия, после которой на могиле Вячеслава Михайловича будет отслужена панихида.

Помимо этого, в поселке Кшенский пройдёт торжественное возложение цветов к памятнику Клыкова, а затем состоится мемориальный вечер в его честь в МКУК «Советский дом народного творчества».

Вячеслав Михайлович Клыков — автор памятников святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, святителю Николаю Чудотворцу, равноапостольным княгине Ольге и князю Владимиру, святому великомученику Георгию Победоносцу, Игумену земли Русской преподобному Сергию Радонежскому, Царю-мученику Николаю, преподобному Серафиму Саровскому, воинам-инокам Пересвету и Ослябе, преподобномученице великой княгине Елизавете Феодоровне, святителю Савве Сербскому, князю Дмитрию Донскому, святому Илье Муромцу, митрополиту Иоанну (Снычеву).

Молитвами всех святых и угодников Божиих, коих прославлял Вячеслав Михайлович своими трудами, да простит Господь ему все прегрешения и дарует Царствие Небесное!

Русская линия