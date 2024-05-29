Председатель Фонда «Возвращение» провёл беседу с помощником Президента РФ Владимиром Мединским в его радиопередаче на радио «Спутник» о засилье левой идеологии в названиях улиц и городов в России…

Многие историки и простые граждане России ратуют за переименование улиц, площадей и других топонимических объектов страны, в советское время переименованных именами преступников и террористов. Во многочисленных городах Российского государства, например, до сих пор стоят памятники известной террористке, члену организации «Народная воля» Софье Перовской. В её честь называли улицы, тогда как до революции практика наделения улиц именем того или иного человека отсутствовала, сообщает Радио Sputnik.

27 мая 2024 года в радиопередаче «Рассказы из русской истории», которую на Радио Sputnik ведет председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента России Владимир Мединский, была озвучена идея собрать в малых городах «Золотого кольца» России съезд филологов-топонимистов с участием представителей местных властей. Целью съезда должно стать принятие решения (с учётом общественного мнения) о возвращении всем улицам городов исторических названий. А вот памятные доски нужно сохранять вне зависимости от политических соображений, даже если они посвящены неоднозначным исторических фигурам, таким как Сталин и Берия, считают участники радиопередачи.

Гостем Владимира Мединского в этот раз стал политолог, председатель Фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко, который активно поддержал идею возвращения исторических названий.

«В каждом городе есть набор имён названий улиц. Тут и Пушкин, Гоголь, Толстой, Киров, Свердлов, Ленин, и Гагарин, Жуков. Ничего себе ряд! В сознании жителя города возникает стереотип, что это равновеликие имена. Это гигантская мистификация, которой нет равной в мировой истории, и ленинско-сталинский топонимический монстр остаётся до сих пор неизменным. Поэтому изъятие из этого идеологического монстра большевистских названий, за исключением имён настоящих героев страны, является несомненным благом», — заявил Юрий Бондаренко.

По его словам, «это должно возвращать нас к самим себе и к нашим историческим корням». «Каждое возвращённое название превращает историю, которая была до 1917 года, из пыльного экспоната краеведческого музея в живою ткань нашей сегодняшней жизни. Всем городам нужно вернуть исторические названия, потому что необходимо максимально деполитизировать топонимику нашей страны», — отметил председатель Фонда «Возвращение».

Русская линия