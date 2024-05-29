Сегодня день памяти выдающегося русского изобретателя, построившего первую в России паросиловую установку Ивана Ивановича Ползунова, скончавшегося в 1766 году.

Он родился в 1728 г. в Екатеринбурге в семье солдата. Окончив арифметическую школу в 14 лет, Ползунов был определен учеником к механику, у которого прошел полный цикл ученических работ. В конце 1747 г. Ползунов получил назначение на Барнаульский медеплавильный завод на должность смотрителя и учетчика при плавильных печах. Он оказался хорошим организатором и способным управленцем. В свободное от работы время Ползунов занимался самообразованием, изучал последние достижения техники, и со временем у него родилась идея усовершенствовать труд на рудных промыслах с помощью машин, действующих «силой огня». В результате этих раздумий, в 1763 г. русским механиком был изобретен первый в мире двухцилиндровый двигатель с объединением работы цилиндров на один общий вал. Весной 1766 г. Ползунов заболел скоротечной чахоткой, от которой и скончался. А летом, уже без него, было проведено успешное испытание «огненной машины», которая вскоре была пущена в действие. Однако вскоре, несмотря на свою эффективность, из-за поломки машина Ползунова была заброшена, а в 1780 г. разрушена. Между тем, в Англии с изобретения аналогичной паровой машины, сделанного немного позднее Дж. Уаттом, началась промышленная революция, охватившая затем Европу.

Сегодня мы также вспоминаем известного русского композитора, организатора «Могучей кучки» Милия Алексеевича Балакирева, скончавшегося в 1910 году.

Он родился 21 декабря 1836 г. в Нижнем Новгороде, в обедневшей дворянской семье. Привезенный в Москву в возрасте десяти лет, Балакирев стал брать уроки музыки, к которой проявил большой интерес. В 1853−55 гг. он состоял вольнослушателем математического факультета Казанского университета, впрочем, не прекращая музыкальных занятий. В 1855 г. будущий композитор встретился с М.И.Глинкой, который убедил молодого музыканта посвятить себя композиции в русском национальном духе. А в 1856 г. Балакирев уже дебютировал в Петербурге как пианист и дирижер. В начале 1860-х гг. под его руководством сложился музыкальный кружок, известный как «Новая русская музыкальная школа», «Балакиревский кружок» или «Могучая кучка». В 1862 г. Балакиревым совместно с хоровым дирижером Г. Я.Ломакиным была организована в Петербурге Бесплатная музыкальная школа, ставшая очагом массового музыкального образования, а также центром пропаганды русской музыки. В 1867−69 Балакирев был главным дирижером Русского музыкального общества. В 1883−94 состоял директором Придворной певческой капеллы.

Композитор способствовал популяризации опер М.И.Глинки: в 1866 Балакирев дирижировал в Праге оперой «Иван Сусанин», в 1867 руководил пражской постановкой оперы «Руслан и Людмила».

Среди его наиболее известных произведений «Увертюра на три русские темы», симфоническая поэма «Русь», сборник «40 русских народных песен для голоса с фортепьяно» (явившийся первым классическим образцом обработки народных песен), 1-ая и 2-ая симфонии. Центральной темой творчества Балакирева стала тема народа. Народные образы, картины русской жизни, природы проходят через большинство его сочинений. С именем Балакирева также связано рождение жанра русской эпической симфонии.

Сегодня также день основания столицы Российской Империи города Санкт-Петербурга. 16 мая 1703 г. Царь Петр I заложил в устье Невы на Заячьем острове Петропавловскую крепость. Несколько дней спустя был поставлен деревянный домик Петра I, положивший начало городской застройке. В 1712 г. Государь принял решение перенести столицу в Санкт-Петербург.

В этот день 16 мая 1812 г., согласно Бухарестскому мирному договору, заключенному после Русско-турецкой войны, в состав России вошла Бессарабия.

16 мая 1858 г., согласно Айгунскому мирному договору с Китаем, в состав России вошел Приамурский край. Выгодный для России договор заключил граф Н.П.Игнатьев (память 20 июня).

В этот день в 1921 г. в баварском городе Рейхенгалль открылся Съезд хозяйственного восстановления России, положивший начало организованному монархическому движению в русском рассеянии. В работе съезда приняли участие русские монархисты из многих стран мира. Почетным председателем съезда был избран митрополит Антоний (Храповицкий), председателем — бывший бессарабский предводитель дворянства А.Н.Крупенский, его заместителями — сенатор А.А.Римский-Корсаков, депутаты Государственной Думы князь В.М.Волконский и А.М.Масленников и другие. В работе съезда приняли участие представители правых кругов Германии. Решением съезда был создан руководящий орган монархического движения в эмиграции Высший Монархический Совет, в который были избраны депутат Государственной Думы Н.Е.Марков, член Государственного Совета князь А.А.Ширинский-Шихматов и А.М.Масленников.

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