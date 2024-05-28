Русская линия
Сводка новостей от 28 мая 2024

Всё, что нужно знать о греческом лицемерии
Архонты Константинопольского Патриархата заявили, что Томос Фанара, выданный украинским раскольникам, «обеспечил свободу вероисповедания 43 млн украинцев»…

Конференция Архонтов Константинопольского Патриарха в АфинахНа конференции Архонтов Константинопольского Патриарха в Афинах, обсуждая права человека и религиозную свободу в мире, участники заседания поддержали вторжение Фанара на Украину и заявили, что таким образом Патриарх Варфоломей обеспечил свободу вероисповедания миллионам украинцев, сообщает СПЖ со ссылкой на Doxologiainfonews.com.

«Мы собрались здесь ради тех, кто подвергается преследованиям и не может свободно осуществлять свои религиозные права», — заявил доктор Антони Либеракис, добавив, что «Вселенский Патриарх в Украине, подписав Томос об автокефалии, обеспечил свободу вероисповедания для 43 миллионов украинцев».

По его утверждению, архонты Фанара будут и дальше «продолжать выступать за религиозную свободу для всех конфессий и людей». При этом, по словам Либеракиса, «нет свободы без демократии».

В свою очередь, сопредседатель заседания Афанасиос Мартинос считает, что «сегодня православные христиане всех национальностей обращаются к Вселенскому Патриарху за утешением и надеждой», а его решение «предоставить Украине Томос об автокефалии подтверждено событиями».

Таковы греческие «правозащитники», выступающие спонсорами Фанара. Думается, что это всё, что нужно знать о греческом лицемерии.

P. S. Кстати, главным гостем форума Фанара стал экс-глава Госдепа США Майк Помпео, который также предпринял немало усилий, чтобы на Украине начались гонения на Украинскую Православную Церковь.

Русская линия

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Всё, что нужно знать о греческом лицемерии
Архонты Константинопольского Патриархата заявили, что Томос Фанара, выданный украинским раскольникам, «обеспечил свободу вероисповедания 43 млн украинцев»...

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