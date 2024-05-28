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Сводка новостей от 28 мая 2024

В Москве помянули протоиерея Димитрия Смирнова
Панихиду на могиле батюшки совершил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства иерей Феодор Лукьянов…

На могиле отца Димитрия Смирнова28 мая 2024 года, в день памяти святого благоверного царевича Димитрия, который был именитым святым протоиерея Димитрия Смирнова, на могиле отца Димитрия за алтарём храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве состоялась торжественная панихида.

Богослужение совершил ученик батюшки, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства иерей Феодор Лукьянов. Помимо отца Федора, в панихиде приняли участие восемь священников и прихожане Благовещенского храма, а также многочисленные москвичи, приехавшие в этот день на могилу дорогого батюшки.

По окончании богослужения отец Федор обратился к собравшимся с кратким словом:

«Христос Воскресе! Воистину воскресе! Этими словами мы провожали нашего дорогого батюшку, и этими словами он встречает нас сегодня. Для христианина Пасха Христова продолжается вечно, но каждое воскресенье мы особенно вспоминаем, что мы граждане Царствия Небесного. А чтобы посетить и поселиться в какой-то стране нам всем нужно приглашение какого-то местного жителя. Вот мы и надеемся с вами, что отец Димитрий, находясь в кущах райских Царя Небесного, пришлёт и нам приглашение, чтобы мы вошли в небесную радость Господа нашего Иисуса Христа. Молитвами святого благоверного царевича Димитрий да упокоит душу нашего дорогого и любимого пастыря протоиерея Димитрия во Царствии Своем и нас помилует и спасет, яко благо и человеколюбец. Христос Воскресе! Воистину воскресе!»

Затем все молившиеся приложились к кресту, установленному на могиле отца Димитрия.

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