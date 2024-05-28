Русская линия
Сводка новостей от 28 мая 2024

В службе печати Святого престола извинились за папу Римского перед «голубым лобби»
Ранее глава Ватикана папа Франциск заявил, что в католических семинариях и так полно содомитов (он назвал их словом на букву «п»), чтобы специально набирать их туда для обучения…

Папа Римский Франциск с содомитамиГлава службы печати Святого престола Маттео Бруни вынужден был извиниться за папу Римского Франциска, который в закрытом разговоре с участниками Ассамблеи итальянских епископов выступил против привлечения половых извращенцев в католические семинарии, использовав в их отношении «грубое слово» на букву «п», сообщает РИА Новости.

Глава Ватикана буквально заявил, что в католических семинариях и так обнаруживается немало «п», а потому делать какие-то специальные наборы содомитов в эти учебные заведения он не намерен.

«Папа никогда не намеревался оскорблять и выражаться в гомофобных понятиях и приносит извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным использованием термина, переданного другими», — сказал Бруни, отвечая на вопросы журналистов.

Раструбили о том, что глава Ватикана назвал половых извращенцев словом на букву «п», итальянские газеты.

По словам представителя Ватикана, папа в курсе вышедших статей, которые касаются «беседы за закрытыми дверями» с представителями Епископской конференции Италии. Папа Франциск, отметил Бруни, неоднократно заявлял, что «в Церкви есть место всем, никто не бесполезен, никто не лишний».

Справедливости ради нельзя не заметить, что извращенцы приобрели в Европе такую силу, что даже за закрытыми дверями в Ватикане самому папе Римскому уже нельзя назвать их тем словом, которое привычно всему миру и некогда было в обиходе у европейцев. Такое впечатление, что завтра в ЕС наступит время, когда даже думать что-то плохое о содомитах, будет считаться преступлением.

Русская линия

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В службе печати Святого престола извинились за папу Римского перед «голубым лобби»
Ранее глава Ватикана папа Франциск заявил, что в католических семинариях и так полно содомитов (он назвал их словом на букву «п»), чтобы специально набирать их туда для обучения...

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