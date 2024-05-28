Ранее глава Ватикана папа Франциск заявил, что в католических семинариях и так полно содомитов (он назвал их словом на букву «п»), чтобы специально набирать их туда для обучения…

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни вынужден был извиниться за папу Римского Франциска, который в закрытом разговоре с участниками Ассамблеи итальянских епископов выступил против привлечения половых извращенцев в католические семинарии, использовав в их отношении «грубое слово» на букву «п», сообщает РИА Новости.

Глава Ватикана буквально заявил, что в католических семинариях и так обнаруживается немало «п», а потому делать какие-то специальные наборы содомитов в эти учебные заведения он не намерен.

«Папа никогда не намеревался оскорблять и выражаться в гомофобных понятиях и приносит извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным использованием термина, переданного другими», — сказал Бруни, отвечая на вопросы журналистов.

Раструбили о том, что глава Ватикана назвал половых извращенцев словом на букву «п», итальянские газеты.

По словам представителя Ватикана, папа в курсе вышедших статей, которые касаются «беседы за закрытыми дверями» с представителями Епископской конференции Италии. Папа Франциск, отметил Бруни, неоднократно заявлял, что «в Церкви есть место всем, никто не бесполезен, никто не лишний».

Справедливости ради нельзя не заметить, что извращенцы приобрели в Европе такую силу, что даже за закрытыми дверями в Ватикане самому папе Римскому уже нельзя назвать их тем словом, которое привычно всему миру и некогда было в обиходе у европейцев. Такое впечатление, что завтра в ЕС наступит время, когда даже думать что-то плохое о содомитах, будет считаться преступлением.

Русская линия