26 мая 2024 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Святейший Патриарх является настоятелем этого собора, сообщает Патриархия.Ru.

В 2024 году исполняется 15 лет со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа о возрождении института военного духовенства Вооруженных сил РФ.

К участию в Патриаршем богослужении были приглашены военные священники, окормляющие воинов в зоне проведения специальной военной операции. В рамках празднования 15-летия возрождения института военного духовенства после завершения богослужения запланировано проведение I Съезда военного духовенства в здании Военного духовно-просветительского центра при главном храме ВС РФ.

Состоявшееся богослужение в Интернете прокомментировал известный российский политолог Сергей Михеев. Ниже приводим его комментарий целиком:

«Я хотел бы начать с довольно важного события, которое произошло 26 мая, — Литургии в главном храме Вооруженных сил России, где присутствовал новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Патриарх Кирилл подарил новому министру обороны икону с образом «Тихвинской» Божией Матери, которая традиционно считается Защитницей рубежей России. Думаю, что это было очень символично. Я смотрел части этой Литургии, и мне лично было очень радостно видеть нового министра обороны Белоусова, стоящего на богослужении. Всю службу в храме было довольно много военных, в том числе молодых ребят, курсантов. Когда там ходила камера, по лицам было видно, что они не просто «отбывают номер», а молятся. Причем стояли и люди, награжденные высокими наградами. Было довольно большое количество военных священников, и в проповеди после службы говорилось, что военное священство возрождается. Это очень здорово.

Мне кажется, это хорошая новость для всех нас, потому что без идеи, без ощущения того, что с духовной точки зрения зло, а что добро, никакого успеха не будет. «Железа», денег и всего остального достаточно и в другом мире. А вопрос идеи, вопрос ощущения духовного, что такое хорошо, а что такое плохо, во многих странах мира, в первую очередь на Западе, потерялся и пришел в абсолютную негодность. Еще интересно то, что Патриарх в конце службы заявил, что Россия стала альтернативой цивилизационного развития, причем привлекательной альтернативой. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса, все больше и больше обращают внимание на опыт нашей страны, который сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие с возрождением веры в сердцах людей.

При всем моем уважении к Патриарху я не до конца разделяю его оптимизм. Я так скажу: мы получаем шанс стать альтернативой. Станем мы ею или нет? Зачатки этого есть, но есть и довольно серьезное сопротивление. Внешнее сопротивление понятно, а есть и внутреннее сопротивление или непонимание. Пока мы сами себя не ощутим такой альтернативой, не избавимся от двойственности и вторичности, нам трудно будет быть привлекательными для других и трудно будет побеждать. Оптимизм Патриарха я лично поддерживаю, но мне кажется, у нас пока только есть шанс на это.

В чем состоит шанс? Неоднократно приходилось по этому поводу говорить. Экономика, технологии, наука являются не целью, а средством изменения способа жизни людей в соответствии с моралью и нравственностью, заложенной в том числе традиционными религиями, в соответствии с пониманием того, что такое добро и что такое зло. В противном случае всё это рассыпается. Может ли такая Россия стать и быть успешной? Я думаю, что только такая Россия и будет успешной. Может ли она быть привлекательной для других стран? Да, может, но для этого надо очень много и серьезно поработать. Во-первых, над внутренней консолидацией России. Во-вторых, над тем, чтобы максимальное число людей понимало и разделяло эти идеи. В-третьих, над тем, чтобы эти идеи реализовывались во всех сферах жизни, начиная от экономики, заканчивая культурой и образованием. В-четвертых, поработать над тем, чтобы этот образ альтернативы распространялся по всему миру и чтобы те люди, которые находятся за пределами нашей страны, понимали, что есть на кого ориентироваться, есть куда переселиться жить или приехать.

Нам надо побольше активности, связанной с собиранием этих людей. Если бы мы подняли флаг борьбы за традиционные ценности без фанатизма, без уклонения в радикализм, в здравом симбиозе современного образа жизни (это касается достижений науки и техники, потому что иногда современный образ жизни подразумевает тотальный разврат), но при этом находящихся в рамках служения человеку, в рамках того, что называется добром, любовью и нравственностью, то, думаю, мы могли бы очень многим дать пример, многие бы это увидели. И сейчас (хотя я лично оцениваю ситуацию внутри страны достаточно скептически в этом смысле) сам факт того, что мы бросили вызов коллективному Западу в том, что пытаемся хотя бы сопротивляться и от прозападного тщеславия, эгоизма, который они навязывают всем как модель жизни, пытаемся вернуться к более нормальному пониманию бытия, люди это видят, и многие этим восхищаются.

В том числе восхищаются в тех странах, которые к нам относятся враждебно, а уж тем более в тех странах, которые к нам относятся нормально. В Китае многие симпатизируют России в первую очередь потому, что они считают: «Вы отстаиваете свою точку зрения, вы придерживаетесь своих корней». Хотя, если углубиться, это не совсем так, но по крайней мере со стороны это выглядит так. А еще в 1990-е и 2000-е годы это выглядело совсем не так — как постоянное «раскатывание ковриком», «подстилание» под чужие интересы и полная потеря себя во всём.

Поэтому слова Патриарха на Литургии в главном храме Вооруженных сил и участие в этой Литургии (Литургия — это главное православное христианское богослужение) Андрея Белоусова, а также тот факт, что ему подарили икону «Тихвинской» Божией Матери, Защитницы нашей Родины, — я считаю это самым важным событием прошедших выходных. Выглядело всё это впечатляюще и искренне. И те военные, которые там были, и сам министр — это не выглядело дежурной постановкой, и меня лично это очень порадовало. По поводу того, что Россия может быть альтернативой: я уверен, что так и должно быть, но важно, чтобы люди внутренне осознали и поняли, что другого выхода с точки зрения успеха нет".

Русская линия