В Эчмиадзин заявили, что не намерены лишать его сана за его политическую деятельность, что вызвало негодование действующих армянских властей…

Против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводящего прозападный курс, выступила Армянская апостольская церковь. Во всяком случае, кандидатом в премьеры от оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» на днях был объявлен архиепископ ААЦ Баграт Галстанян. Об этом в ходе митинга в Ереване заявил востоковед Гурген Меликян, передает Sputnik Армения.

«Нам нужен человек, который может взять ответственность и объединить всех. Человек, который знает, что такое Родина, знает цену человеческой жизни, мира. Человек, который принёс нам надежду и закрыл дверь войны. Этот человек — владыка Баграт», — заявил Меликян.

До этого выступил сам архиепископ Баграт и сказал, что движение вышло на третий и заключительный этап. По его словам, их временный кандидат в премьер-министры должен придерживаться трёх ключевых пунктов:

— быть выше партийных или групповых интересов, способствовать общественному единству, основанному на правосудии;

— внешняя политика без «анти» с «замораживанием» нынешней ситуации. Должны начаться реальные переговоры с Азербайджаном, которые должны состояться в условиях отсутствия угрозы применения силы, возвращения пленных из Баку. Кандидат в премьеры должен обеспечить вывод азербайджанских сил с армянской территории, а процесс делимитации должен начаться после заключения мирного договора на основе четких карт с привлечением гарантов;

— провести очередные или внеочередные выборы, не претендуя в будущем на личное участие в выборах.

После того, как архиепископа Баграта выдвинули в лидеры оппозиции, он заявил, что не стремился к тому, чтобы стать новым премьером, но борьба ведёт к этому. «Я никогда не пытался уйти от ответственности. Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, обсудил с Католикосом всех армян, и мы решили, что я не могу совмещать мою службу и премьерство», — сказал Галстанян.

В свою очередь, в Эчмиадзине фактически поддержали владыку Баграта, заявив, что по просьбе владыки «епископский сан архиепископа Баграта сохраняется», но «его церковная и административная служба прекращены».

В ответ на это армянская полиция по указке разгневанного премьера Пашиняна впервые в истории попыталась не пустить Католикоса всех армян Гарегина II и духовенство в мемориальный комплекс «Сардарапат», куда должен был прибыть сам Пашинян для празднования Дня Республики, сообщает ТАСС.

Как следует из видео, опубликованного на портале, полицейские выстроили живую цепь и попытались препятствовать входу духовного лидера страны в Сардарапат, заявив, что там должно пройти государственное протокольное мероприятие. Как в итоге стало известно ТАСС, Католикоса Гарегина II позже пропустили к мемориалу, и он отдал дань памяти героям Сардарапатской битвы.

Русская линия