Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное храмового комплекса в честь святого Царя-Страстотерпца Николая II. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков, передаёт ТАСС.

«Трехэтажный храм общей площадью более 800 кв. м рассчитан на 700 прихожан. Здание в неорусском стиле с композиционной схемой „кораблем“ запроектировано с антресолью хоров и надстроенной звонницей над главным входом», — сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба.

Глава надзорного ведомства уточнил, что в храме будет также отдельная трапезная. В составе комплекса возведут двухэтажное здание приходского дома общей площадью более 1,1 тыс. кв. м. Его займут крестильня, залы собраний и совещаний, административные кабинеты, мастерские, бытовые и хозяйственные помещения.

«При декоре фасадов храмового комплекса применят элементы, выполненные из кирпичной кладки с последующей затиркой и окраской фасадными красками, а также изразцы. В зданиях и рядом с ними создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения. У входа на территорию храмового комплекса появится церковная лавка. Вокруг устроят проезды и тротуары, разобьют газоны и цветники», — добавили в пресс-службе.

После получения извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы составят индивидуальный график выездных проверок объекта. Надзор будет осуществляться на всех этапах строительства комплекса, заверил Слободчиков.

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