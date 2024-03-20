Было бы странно видеть главу Ватикана в России после того, как Католическая церковь начала благословлять содомитов из «однополых браков»…

В Ватикане заявили, что папа Римский Франциск не планирует посещать Москву

Ватикан опроверг, что папа Римский Франциск планирует посетить Москву. «Это не соответствует действительности», — заявил представитель Ватикана Маттео Бруни германскому информагентству ДПА, сообщает Телеграм-канал центра «Хризма».

19 марта 2024 года французское издание «Intelligence Online» выпустило материал, где утверждалось, что российский посол в Ватикане Иван Солтановский якобы пригласил главу Ватикана приехать в Москву в июне. Папа Франциск, по информации издания, дал положительный ответ.

Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу Римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

«Никак пока не можем прокомментировать», — заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение ряда европейских СМИ о том, что папа Римский приглашен в Москву летом.

Всё это означает, что переговоры на данную тему, скорее всего, велись, но их результат остаётся неизвестным.

В любом случае, после того, как папа Франциск начал благословлять «однополые браки», такая поездка будет носить «токсичный характер». Приглашение в Москву главы Ватикана и возможная встреча Святейшего Патриарха Кирилла с папой Франциском будет выглядеть, как одобрение соответствующей декларации по содомитам. Ничего хорошего из этого точно не выйдет.

Русская линия