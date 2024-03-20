Многие архиереи Элладской Православной Церкви до сих пор отказываются иметь общение с представителями «ПЦУ», сообщают греческие СМИ…

Греческое церковное издание ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ опубликовало статью, автор которой проанализировал отношение Элладской Православной Церкви к «украинскому церковному вопросу». В публикации утверждается, что хотя Элладская Церковь признала «ПЦУ» на уровне Синода, многие греческие архиереи продолжают считать эту организацию раскольнической и уклоняются от сослужения с её представителями, сообщает портал Raskolam.net.

«Украинская автокефалия продолжает разделять православный мир! Что касается Элладской Церкви, которая её признала, то это напоминает законопроект об „однополых парах“, навязанный иностранными центрами греческим политическим партиям, находящимся у власти, а не правительству. Именно так произошло с Церковью Греции, где практически и сознательно многие митрополиты не принимают раскольников Украины в качестве официальной Православной Церкви», — сообщает автор публикации, ссылаясь на авторитетный источник в числе епископата Элладской Церкви.

Источник издания, комментируя ситуацию, сообщил, что у многих архиереев Эллады есть серьёзные сомнения на счёт того, правильным ли было признание «ПЦУ».

«Элладская Церковь, возможно, и признала „автокефальную церковь Украины“, но за кулисами есть сильные сомнения в том, правильно ли они поступили и на правильной ли стороне истории. Как и здесь внешние факторы сыграли решающую роль в этом признании Элладской Церковью ради достижения геостратегических целей», — подытожил источник.

Таким образом, можно заметить, что Священный Синод Русской Православной Церкви поступил совершенно верно, не став разрывать отношения со всей Элладской Православной Церковью, а заявив о том, что не будет иметь общения только с теми, кто непосредственно вступит в церковное общение с украинскими раскольниками. Как видим, такой подход уже приносит свои плоды, и в будущем может оказаться, что именно это решение даст возможность Элладской Церкви пересмотреть своё решение.

Русская линия