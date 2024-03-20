19 марта 2024 года в Софии состоялось заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, на котором Местоблюстителем Патриаршего престола был избран митрополит Врачанский Григорий. Отныне владыка будет руководить Софийской епархией до избрания нового Болгарского Патриарха, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Члены Синода постановили созвать 30 июня 2024 года Патриаршеский Избирательный церковный собор для избрания нового Патриарха Болгарского. В связи с этим 20 июня с.г. состоится особое заседание Священного Синода на основании ст. 45 п. 1 Устава БПЦ-БП, на котором будут избраны три епархиальных митрополита — кандидата на Патриаршеский престол, отвечающих требованиям статьи 40 Устава БПЦ-БП.

Синод поручил временно управляющему овдовевшей Сливенской епархией митрополиту Варненскому Иоанну организовать епархиальные выборы нового митрополита 19 мая 2024 года. Выборы нового Сливенского митрополита из двух избранных в епархии кандидатов пройдут 26 мая 2024 года.

По итогам заседания Священного Синода также прозвучал комментарий относительно отказа митрополита Пловдивского Николая принимать участие в выборах нового Предстоятеля Болгарской Церкви. «Решение владыки Николая является окончательным», — заявил представитель Священного Синода митрополит Старозагорский Киприан.

Русская линия