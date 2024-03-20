Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), которого преследуют украинские власти, перенес инсульт и находится на лечении, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Тульчинской епархии УПЦ.

«Просьба, возносить молитвы о скорейшем выздоровлении Преосвященного владыки. Владыка митрополит надеется, что вскоре увидится со всеми в крепости духа и в силе Божией», — заявили в епархии.

Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, и до сих пор находится «под домашним арестом», поскольку подал апелляцию. Владыке вменили в вину «оправдание российской военной операции», «попытку свержения конституционного строя», «посягательство на территориальную целостность Украины» и критику церковного раскола.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение Предстоятелям Поместных Православных Церквей, папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам с просьбой призвать украинские власти прекратить гонения на священство УПЦ.

Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».

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