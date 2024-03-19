16 марта 2024 года по завершении отпевания главы Представительства Сербской Церкви в Москве епископа Моравичского Антония, которое совершили в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Порфирий, состоялась поминальная трапеза, в которой приняли участие Предстоятели и иерархи двух Церквей, священнослужители, представители государственной власти Сербии, родные и близкие почившего, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В слове за трапезой Святейший Патриарх Кирилл выразил радость в связи с тем, что имеет возможность для личного общения с Предстоятелем Сербской Православной Церкви, возглавляющего «самую близкую нам по культуре, по духу, по истории Церковь, Церковь благочестивого сербского народа», хоть и повод для этого выпал печальный.

«Но для нас, христиан, смерть не связана с полной потерей связи с тем, кто умер. На земле мы сохраняем эту связь через молитву, а потом, преставившись и придя в тот мир, в котором уже находятся почившие, надеемся, будем и там иметь общение, ибо в Царстве Божием не может быть ограничений, которые бы наносили скорбь человеку, там не может быть ни скорби, ни страдания. А отсутствие общения с любимыми людьми, с близкими людьми — это всегда скорбь. Несомненно, в Царстве Небесном, если мы удостоимся лицезрения славы Божией, будет восстановлено общение, которое мы теряем здесь через физическую смерть человека», — сказал Его Святейшество.

Святейший Владыка подчеркнул, что его и многих архиереев и священнослужителей Русской Православной Церкви связывали с почившим очень добрые, братские, дружеские отношения: «Он был своим среди своих — не существовало никакого средостения, никакого ощущения, что он все-таки иностранец и представитель другой Церкви. Он был родным, близким для нас человеком. Поэтому мы и воспринимаем его смерть как смерть близкого человека».

«Но в жизни людей скорби и радости переплетаются. И сегодняшнее поминание и участие в погребении нашего дорогого брата сопровождается радостью общения с Его Святейшеством Патриархом Сербским Порфирием, с его почтенной свитой, нашими братьями, — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Всякий раз, встречаясь, мы осознаем нашу близость — духовную, историческую, культурную, а также и близость по нашим взглядам на происходящее в мире, в том числе и в межправославных отношениях. Я за это благодарю сердечно и Предстоятеля, и весь епископат Сербской Церкви. И весь сербский народ».

В период распада многих человеческих и межгосударственных связей, в эпоху очень опасного напряжения между странами, отношения верующих Московского и Сербского Патриархатов, принадлежность к Единой Церкви, дополненная культурными, языковыми и прочими общностями, создают уникальный образ взаимодействия между Церквами-сестрами, принадлежащими к семье Православных Церквей, уверен Святейший Патриарх Кирилл.

«Дай Бог, чтобы никакие внешние обстоятельства не омрачали наших отношений. Дай Бог, чтобы мы вместе работали на единство Святого Православия. А для этого надо самим показывать пример единства. И две наши Церкви такой пример дают», — констатировал Святейший Патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что, сохраняя единомыслие, Русская и Сербская Церкви могут «вносить общую лепту в исцеление тех недугов, которые, к сожалению, существуют сегодня в православной семье».

Со своей стороны Святейший Патриарх Сербский Порфирий, выразив солидарность со словами Святейшего Патриарха Кирилла о почившем епископе Антонии, сказал: «Его личность служит свидетельством единства двух наших Церквей, потому что он был наш брат, но он был и вашим братом. Для него не существовала граница между двумя Поместными Церквами, и в его личности, его служении лучше всего было видно, что мы действительно Единая Соборная и Апостольская Церковь. Своей верой, своей жизнью епископ Моравичский Антоний призывает нас молиться за него, призывает, чтобы мы дальше трудились на пути, на котором он был, — пути единства Церкви, в данном случае единства Русской и Сербской Православных Церквей».

При этом, как отметил Патриарх Порфирий, владыка Антоний — не исключение среди сербского епископата, «он представитель того, что являет собой Собор нашей Святой Сербской Православной Церкви во всем, особенно в том, как мы воспринимаем Русскую Православную Церковь».

Он с благодарностью указал на то, что Русская Православная Церковь и русский народ делали и делают для Сербской Церкви и народа Сербии, особенно отметив положение Косова и Метохии. «Я говорю: „святые Косово и Метохия“, потому что без них не только невозможно себе представить сербский народ, но и перспектива нашей Православной Церкви, ее будущее находятся под угрозой, — подчеркнул Его Святейшество. — Поэтому нам очень нужны ваши молитвы и за нас, и за наши Косово и Метохию. И молитвы также имеют своим продолжением конкретные деяния и вашей Церкви, и вашего государства. Мы прекрасно понимаем, что ситуация в Косово и Метохии, хотя сейчас она для нас трагичная, не такая, как нам бы хотелось, без России, без Русской Церкви была бы ещё хуже».

«Ещё раз спасибо, Ваше Святейшество, за всё, пусть Бог подаст единство, согласие и силу русскому народу, чтобы в этот очень непростой для него исторический момент русский народ сделал всё, что от него зависит. Дабы Божией благодатью дела и обстоятельства развивались так, чтобы победило Православие и Святая Церковь. Чтобы победила Святая Русь», — сказал Святейший Патриарх Порфирий.

Вспоминая тяжелые времена агрессии стран НАТО, Святейший Патриарх Кирилл упомянул, как в то время, когда шли бомбардировки Белграда, он находился в сербской столице, общался с иерархами Сербской Церкви, а также с руководством этой страны. При этом Его Святейшество подчеркнул: «У наших Церквей есть духовный потенциал, который, реализуясь, способен помогать и политикам принимать правильные решения, учитывая совершенно особые отношения между Русской и Сербской Церковью, учитывая нашу общую духовную судьбу и нашу общую историю. Наши Церкви должны особенно работать над просвещением наших народов, укрепляя их в любви друг к другу — сербов к русским, русских к сербам. Особые отношения между Русской Православной Церковью и Сербской Церковью не могут не влиять на взаимодействие между Россией и Сербией: их отношения не могут не быть дружественными».

«Сербы и русские — это два православных Божьих народа. Есть и другие православные братские народы, но что особенно нас выделяет, — тот уровень взаимопонимания, который существует между нашими Церквями, народами и государствами. Я выражу это в одном коротком предложении: то, через что вы проходите сейчас и что с вами происходит, через все это мы прошли раньше, это произошло и с нами», — сказал, в свою очередь, министр труда, занятости, ветеранской и социальной политики Республики Сербии Никола Селакович, упомянув существующие ныне тяжелейшие внешнеполитические обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться народам Сербии и России.

В завершение трапезы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь подчеркнул значимость духовного единства двух народов, Русской и Сербской Церквей, выразив уверенность, что это единство на сегодняшний день «не способна разрушить никакая внешняя сила». Его Святейшество отметил, что две Церкви вместе могут не только многое сделать «для наших народов, но и влиять на духовную атмосферу в общеправославной среде».

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