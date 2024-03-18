Русская линия
Сводка новостей от 18 марта 2024

Владимир Путин накануне Великого поста попросил у окружающий прощения
Президент России на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба попросил у них прощения…

Владимир ПутинКандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин, лидирующий на очередных президентских выборах, решил соблюсти традиции Прощеного воскресенья и по-христиански попросил у всех окружающих прощения во время встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в столичном Гостином Дворе, сообщает ТАСС.

Волонтеры рассказали Путину о том, как на Масленицу пекли блины и кормили сотрудников штаба. «Сегодня не закончилось ещё Прощеное воскресенье», — сказал Путин, взглянув на часы. «Меня простите», — сказал он, обращаясь к сотрудникам своего избирательного штаба. «Бог простит», — ответили ему собравшиеся люди. «Вы нас тоже», — раздалось из толпы.

Прощёное воскресение — последнее воскресение накануне Великого поста, в которое вечером принято совершать Чин прощения. Во время этого богослужения настоятель храма или монастыря по окончании вечерни с земным поклоном испрашивает прощения у своего клира и прихожан, и те отвечают ему также земным поклоном. После чего все, по одному, подходят к настоятелю и испрашивают у него прощения.

При этом иереи лобызаются с ним по иерейскому чину, целуя друг друга в руки, а диаконы, церковнослужители и прихожане делают поясной поклон и принимают благословение. Также и все прихожане просят друг у друга прощения.

Русская линия

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Владимир Путин накануне Великого поста попросил у окружающий прощения
Президент России на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба попросил у них прощения...

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