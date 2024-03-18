Святейший Патриарх Кирилл: «Он любил Русскую Церковь, он любил русский народ, а мы чувствовали искренность этой любви и, конечно, в ответ на это также любили его»

16 марта 2024 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Порфирий возглавили Божественную литургию и отпевание новопреставленного епископа Моравичского Антония, викария Патриарха Сербского, представителя Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятеля храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот г. Москвы (подворья Сербской Православной Церкви), сообщает Патриархия.Ru.

Епископ Моравичский Антоний преставился ко Господу 11 марта 2024 года на 54-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. До 15 марта гроб с телом почившего владыки находился на Сербском подворье в храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Утром 16 марта гроб с телом почившего был принесен в Храм Христа Спасителя и установлен в центре храма. У ступеней солеи были положены венки от Патриарха Московского и Патриарха Сербского.

За богослужением молились родные и близкие почившего епископа Антония, в том числе его мать, сестра и племянница, прибывшие из Сербии.

Песнопения Литургии исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев). Богослужебные возгласы возносились на церковнославянском и сербском языках.

На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция богослужения.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

На заупокойной ектении были вознесены сугубые молитвы о упокоении души усопшего раба Божиего новопреставленного Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и новопреставленного Преосвященного епископа Моравичского Антония.

Проповедь перед причастием (о служении Церкви епископа Антония) произнес протоиерей Игорь Якимчук, настоятель храма Воскресения Словущего в Даниловской слободе, заместитель председателя ОВЦС МП.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Порфирий совершили отпевание епископа Моравичского Антония.

Перед началом чина отпевания Предстоятель Русской Церкви произнес слово, посвященное памяти епископа Антония:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы провожаем в путь всея земли брата нашего Антония, которого в Москве хорошо знали все те, кто регулярно посещает храмы. Владыка служил здесь, представляя Сербскую Церковь, молился с нами, и мы все его очень любили и уважали.

Когда мы используем слова «любовь», «любить», чего мы только не подразумеваем под этими словами. Но на самом деле любовь тесно связана с тем, как мы воспринимаем человека, которого любим. Нельзя любить и не доверять, нельзя любить и в чем-то подозревать, нельзя любить и искать альтернативу любви. Люди, находящиеся в браке, хорошо знают: если эти принципы любви нарушаются, брак распадается. И если мы говорим о любви христианской, о любви друг к другу, но привносим в эту любовь свой грех, свое недопонимание, некую подозрительность, то любовь остается только на словах, а на деле она исчезает.

Почему я обо всем этом говорю? Потому что сегодня мы провожаем в путь всея земли брата нашего Антония, достойного представителя Сербской Православной Церкви, который свою жизнь связал с Россией, с Церковью Русской, и которого мы действительно любили. И, говоря об этой любви, я бы хотел сказать ещё и о том, что ведь любовь не может быть односторонней: такая любовь всегда несчастная и в конце концов разрушается. А вот любовь к почившему была действительно движением двусторонним. Он любил Русскую Церковь, он любил русский народ, а мы чувствовали искренность этой любви и, конечно, в ответ на это также любили его, уважали, ценили как достойного представителя братской Сербской Церкви.

Даже трудно себе представить, что его уже нет с нами физически, здесь, на этой земле. Но он, несомненно, и сегодня с нами и, надеюсь, и в памяти церковной будет пребывать — по крайней мере, до тех пор, пока живо поколение, знавшее дорогого владыку.

Почившему, в отличие от живых, ничего от нас не нужно — только наша молитвенная о нем память. Я призываю всех тех, кто сегодня здесь присутствует — и духовенство, и мирян — поминать почившего Преосвященного владыку Антония в своих молитвах. И в домашних молитвах, и в записочках, когда будете направлять таковые во время богослужения, включайте, вместе с именами ваших родных и близких, имя владыки Антония, заслужившего нашу молитвенную память своей любовью к России, к Русской Церкви и замечательными трудами как на русской земле, так и в своей родной Сербии.

Молитвами святых угодников Божиих, в Русской и Сербской Церквах просиявших, да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего Антония, брата нашего, и сохранит вечную молитвенную о нем память в наших сердцах. Аминь".

Чинопоследования отпевания совершалось на церковнославянском и сербском языках.

По традиции Святейший Патриарх Кирилл огласил и вложил в руки усопшего грамоту с разрешительной молитвой.

Предстоятели Русской и Сербской Церквей возложили на гроб букеты белых роз.

Епископ Антоний в тот же день был погребен у храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла у Яузских ворот — Подворья Сербской Православной Церкви (Петропавловский переулок, 4−6), где представитель Патриарха Сербского при Московском Патриаршем Престоле нес служение на протяжении 22 лет.

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