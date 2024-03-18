Глава Фанара без согласования с Болгарской Патриархией привёз с собой на похороны в Софию Епифания Думенко, а в ходе прощания с почившим упомянул, что тот отказался участвовать в Критском соборе…

Похороны Святейшего Патриарха Болгарского Неофита стала поводом для Фанара устроить постыдное политическое действо у гробницы почившего Предстоятеля Болгарской Православной Церкви с участием главы украинских раскольников Епифанием Думенко. Видеть главу «ПЦУ» в Болгарской Патриархии у гроба своего Предстоятеля никто не хотел, но он всё равно приехал по настоянию Константинопольского Патриарха Варфоломея, сообщает СПЖ.

16 марта 2024 года, во время отпевания усопшего Патриарха Неофита, Патриарх Варфоломей не постеснялся открыто упрекнуть почившего в том, что он, будучи митрополитом, подписал документы Всеправославного совещания в Шамбези, но, став Патриархом, проигнорировал Критский собор. Это стало полной и крайне неприятной неожиданностью для верующих и духовенства Болгарской Церкви, которые были удивлены бестактностью главы Фанара.

Однако, этим Патриарх Варфоломей не ограничился. Во время своей проповеди он ясно дал понять, что его очень волнует вопрос о том, кто же станет следующим Болгарским Патриархом. При этом болгары вынуждены были безмолвно наблюдать, как глава Фанара приветствует на похоронах украинских раскольников в лице Епифания Думенко и Евстратия Зори, которых он привёз вопреки воле Болгарской Церкви.

Целый ряд архиереев Болгарской Церкви высказывали свою обеспокоенность по этому поводу, ведь Болгарская Православная Церковь не признала структуру Думенко. В результате митрополит Варенский и Великопреславский Иоанн вынужден был заявить, что приезд Думенко — это личная инициатива Варфоломея, а Болгарская Патриархия не приглашала главу «ПЦУ» в Софию.

В завершение необходимо указать, что сопровождал Патриарха Варфоломея не только Думенко, но и архимандрит Харалампий (Ничев), который был изгнан из Болгарской Православной Церкви ещё при Патриархе Максиме.

Таким образом, Патриарх Варфоломей сделал всё, чтобы максимально унизить болгарское священноначалие.

Русская линия