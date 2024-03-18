Рекордные итоги выборов свидетельствуют, что в условиях противостояния с Западом россияне сплотились вокруг своего лидера и поддерживают его курс…

Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные итоги президентских выборов в России. По данным ЦИК РФ, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах президента России по итогам обработки 100 процентов протоколов. Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31% голосов избирателей, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Владимир Путин одержал сокрушительную победу, что стало крайне неприятной новостью для Европы и США, которые надеялись на фоне СВО на Донбассе посеять в нашей стране смуту и устроить очередной госпереворот, как они это сделали в Киеве. Однако, этого не случилась и теперь вряд ли случится — россияне выдали президенту почти 100-процентный вотум доверия на любые преобразования и решения.

В свою очередь, Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты России предложил им продолжать совместную работу для развития страны. «Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что все кандидаты со слов россиян знают, какие решения они ждут от властей. «И не важно сейчас, какого уровня эта власть, не важно, какая партия какие идеи продвигает. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим», — отметил Владимир Путин.

В своем поздравительном послании лидеру государства Святейший Патриарх Кирилл выразил убеждение, что с избранием В. Путина «сограждане связывают надежды на дальнейшее укрепление могущества державы Российской, на совместные созидательные труды и новые свершения, на мирную и благополучную жизнь».

«Отрадно сознавать, что за минувшие годы между органами государственной власти и Русской Православной Церковью сложились конструктивные отношения, направленные на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи, сохранение богатого исторического и культурного наследия. Надеюсь, что при Вашей поддержке наше соработничество будет развиваться и впредь, принося добрые плоды», — отметил Святейший Патриарх Кирилл и пожелал главе государства «крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах на высоком и ответственном посту Президента Российской Федерации».

В свою очередь, политологи отмечают, что прошедшие выборы стали уникальными и создали в стране и мире совершенно новую политическую ситуацию. Оглушительная победа Путина при рекордной явке не оставляет никаких сомнений в том, что он является абсолютно легитимным главой государства, а его правоконсервативный курс на независимую и суверенную политику поддерживается большинством населения.

Для Запада — это очень плохая новость, ведь выборы фактически закрепили разворот России в сторону глобального Юга, Востока, Китая, Индии, Латинской Америки и Африки. Причём этот разворот, как и итоги выборов, во многом стали следствием их безумной антироссийской и откровенно русофобской политики в отношении нашей страны.

Русская линия