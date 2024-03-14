14 марта 2024 года в Софии состоялось экстренное заседание Синода Болгарской Православной Церкви, на котором присутствовали все епархиальные архиерей Болгарского Патриархата, сообщает сайт Болгарской Православной Церкви.

В связи с кончиной Святейшего Патриарха Неофита члены Синода избрали митрополита Великопреславского Иоанна заместителем председателя Синода, который отныне будет выполнять функции Предстоятеля.

Затем Синод занялся вопросам организации похорон почившего Предстоятеля. Члены Синода, в частности, постановили:

— 15 марта сего года в 9:00 останки блаженно почившего Патриарха Болгарского и Митрополита Софийского Неофита будут выставлены для прощания в Патриаршем соборе святого Александра Невского.

— 16 марта сего года в 9:30 состоится заупокойная Литургия, по окончании которой пройдёт отпевание усопшего Патриарха Неофита. Затем тело Предстоятеля Крестным ходом перенесут из Патриаршего собора святого Александра Невского к Митрополичьему собору Святого Воскресения Христова, где он будет похоронен.

Русская линия