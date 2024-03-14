В ответ на решение Синода Румынской Православной Церкви от 29 февраля 2024 года, а также в продолжение письма митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, подписанного от имени членов Синода Православной Церкви Молдовы, архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл обратился к духовенству и верующим возглавляемой им епархии со словом наставления, сообщает портал «Традиция».

Иерарх отметил, что на протяжении всей истории отношения между людьми и народами регулировались определенными моральными и правовыми договорами, основанными на взаимном уважении, на конституционных принципах, международном праве или, в случае Церкви, на священных канонах. И все они соблюдаются ради мирного сосуществования, в том числе между Церквами-сестрами.

Далее архиепископ Маркелл остановился на понятии соседства, подчеркнув, что добрососедство представляет собой комплекс моральных норм для мирного сосуществования, которое ставит двух или более людей или даже два или более государства в ситуацию равенства. Именно между соседями складывается самая прочная и продолжительная дружба, но точно так же между соседями случаются и самые ожесточенные конфликты. «Наверное, отсюда пошла и старая молдавская поговорка: «Господи, избави нас от соседей, ведь от лукавого мы избавляемся Твоим крестом», — напомнил он.

«Начиная с 90−91 годов прошлого века наше молдавское общество, можно сказать, неожиданно ощутило себя свободной и независимой страной. И, что естественно, обществом с новыми требованиями, потому что начиналась новая жизнь, новая страница в истории нашего народа. Эти новые условия внесли изменения и в церковную жизнь и деятельность на территории вновь возникшего государства, в границах которого уже почти 200 лет, за небольшим исключением, окормляла свою паству Кишиневская и Молдавская епархия, подчиненная Московскому Патриархату», — отметил иерарх.

«А где, как не именно в церковной жизни, нам ожидать искушений? Потому что, как известно, бесы не спят. И искушения пришли, пришли от наших соседей из-за Прута. От людей одной веры с нами, которые иногда даже называют нас братьями. Правда, лишь тогда, когда им это выгодно. Им, наверное, тоже пришёлся по нраву слоган безбожников: „разделяй и властвуй!“ И, как видим, нравится и по сей день, причём настолько, что они не могут и даже не пытаются скрыть своего страстного желания обладать тем, что им никогда по праву не принадлежало», — подчеркнул архиепископ Маркелл.

«Так, несколько дней тому назад самый солидный, самый авторитетный орган в Бухаресте, обладающий высшей духовностью, как выражаются румыны, принял шокирующее, даже неслыханное решение, — продолжил он. — В каком-то смысле это представляется попыткой интегрировать ошибку в нормы канонической правды. Явлена ложь, но прикрытая огромным желанием или страстью, которой они одержимы. Ложь, которая заключается в наглом искушении вмешаться, вторгнуться во внутренние дела другой канонической Церкви, имеющей автономный статус и свободной в своём управлении и деятельности. Но подчиненной другому Патриархату».

«Мы наблюдаем попытку ниспровергнуть божественную истину, о которой в Святом Евангелии сказано: «Что́ вы свяжете на земле, то́ будет связано на небе; и что́ разрешите на земле, то́ будет разрешено на небе» (Мф. 18:18), — продолжил иерарх. «Занимающие высокие должности и исполненные высокой духовностью сановники Румынии берут на себя дерзость — простите, но хочу это подчеркнуть — нахальную дерзость разрешать то, что связывали не они. То, что было связано другими. Обращаю ваше внимание, речь идёт о беспрецедентном случае в жизни Вселенской Православной Церкви, когда чужой архиерей из другой Церкви смеет разрешать священников, извергнутых из сана Синодом Православной Церкви Молдовы», — добавил он.

После этой констатации архиепископ Белцьский и Фэлештский Маркелл подробно остановился на священных канонах, которое опровергают столь горделивое и нехристианское поведение, назвав правила Святых Апостолов 10, 31 и 32, 5-е правило Третьего Вселенского Собора, а также правило 17 Шестого Вселенского Собора. Он отметил, что решение Синода Румынской Церкви от 29 февраля «является фальшивой попыткой утешить наших так называемых собратьев, страдающих слабодушием, которые сбились с пути и впали в церковное разделение, а за этот свой грех по праву получили наказание».

«За серьезные отклонения от канонических норм группа священников Православной Церкви Молдовы была строго наказана, а некоторые даже извержены из сана. Синод Румынской Православной Церкви пытается, не имея канонического права, освободить их от этого наказания. Напоминаем всем: освобождение от наказания или разрешение возможно только через исправление. Через полное покаяние. Только получением разрешения от архиерея, который осуществил данную связь, и это единственная законная норма, которой в таких случаях руководствуется Вселенская Православная Церковь. Но, и мы с большим сожалением констатируем это, не Румынская Православная Церковь», — отметил владыка.

При этом, по словам архиепископа Маркелла, лица, рукоположенные «Бессарабской митрополией», не являются священниками. «Например, Петр (Пэдурару), так называемый глава „Бессарабской митрополии“. Данный архиерей запрещён в служении, он наказан за церковное разделение, канонически лишён права служить. И этот несчастный теперь делает нечастными множество душ, множество лиц, которые, будучи якобы рукоположены им, считают себя священниками. Но, согласно каноническому праву, они не священники, потому что ему нечего им передать. У него нет благодати, он был лишён этой благодати. Более того, его участие в архиерейских рукоположениях, совершаемых каноническими архиереями, поскольку он смешивается с ними, вызывает сомнения канонического характера в отношении рукоположений этих так называемых архиереев».

«Более того, многие священники, запрещенные в служении и даже извергнутые из сана архиереями Православной Церкви Молдовы, были приняты так называемой Бессарабской митрополией как бы „на служение“, если можно назвать служением то, что они там делают, не имея благодати. Служение Богу основано на благодати, которой они как раз лишены», — отметил архиерей.

По его словам, «Бессарабская митрополия» не является церковной структурой. «Это раскольническое собрание, и, хотя в Бухаресте прекрасно об этом осведомлены, там всё равно предпочитают собирать, выражаясь евангельски, все плевелы. Или, выражаясь языком святого апостола Павла, Бухарест собирает всякий „сор“ (1 Кор. 4:13). И вот я думаю: Боже, неужели можно так заблудиться? Неужели высоколобые господа из Бухареста не понимают, что подобное невозможно? Неужели у них в Церкви нет других проблем? Неужели не видят бревна в собственном глазу, а потому пытаются вытащить соринку из глаза ближнего?»"

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