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Сводка новостей от 14 марта 2024

Русская Православная Церковь готовится отметить 100-летие со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского
Состоялось совещание по подготовке к Тихоновским торжествам, который пройдёт в 2025 году…

Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский и всея Руси11 марта 2024 года состоялось совещание членов Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь с участниками рабочей группы, занимающимися разработкой паломнических маршрутов, связанных с жизнью и служением святителя Тихона, Патриарха Московского, сообщает Патриархия.Ru.

Совещание прошло в дистанционном формате под председательством руководителя Комиссии архиепископа Егорьевского Матфея. Во встрече приняли участие 12 представителей из шести епархий.

В рамках мероприятия состоялась презентация паломнических и экскурсионных маршрутов, связанных со жизнью и служением святителя Тихона. Презентацию провели руководители паломнических служб из Тверской, Псковской и Ярославской епархий, Санкт-Петербургской митрополии, московского подворья Православной Церкви в Америке и Музея памяти новомучеников и исповедников Российских.

Членами рабочей группы также был разработан и презентован новый паломнический маршрут, объединяющий основные места столицы, связанные с московским периодом служения святителя Тихона, — «Святитель Тихон. Терновый венец исповедничества».

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Русская Православная Церковь готовится отметить 100-летие со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского
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